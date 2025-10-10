日本ハムの新庄剛志監督（５３）が、２度目のＣＳへ正攻法で臨む。９日、エスコンで先発投手練習を行い、伊藤、北山、達の３投手がマウンドからピッチングをするなど、オリックスとの第１Ｓに備えた。

昨季のＣＳでは、最多勝の伊藤を最終Ｓへ温存。第１Ｓを突破し、策がはまったかに思われたが、最終Ｓ初戦を伊藤で落とすと３連敗で敗退した。一転して今季は正攻法。２年連続最多勝の伊藤、防御率２位の北山に１、２戦を託し、３戦目にはブレイクした新人王候補・達がスタンバイする。

調整も順調だ。伊藤はマウンドから３２球のピッチング。「タイミングが合わなかった」と不満顔を見せたが、理論派・北山から姿勢や腹圧に関するアドバイスを受け修正。再びマウンドから５球を投げ「今日の今日で何とか修正できた。ＣＳ初勝利をつけたいですね」と本番への手応えを口にした。

２年連続で本拠地開催となるＣＳ。ＣＳ初体験の達は「ヒシヒシと緊張感は伝わってくる。シーズン中とは違いますね」。伊藤にとっても初体験となる本拠地ＣＳと初戦登板。「ゲームのリズムを、いかに僕が持ってこられるかが大事」と語るエースが、最終Ｓへの道を切り開く。（山口 泰史）