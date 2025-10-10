帝拳ジムは９日、ＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）が対戦するＷＢＣ世界同級王座決定戦が行われる「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ Ｂｏｘｉｎｇ１４」のサポーティングカードを発表した。ＩＢＦ世界フェザー級挑戦者決定戦で、東洋太平洋同級王者でＩＢＦ同級７位の中野幹士（帝拳）が同級５位のライース・アリーム（米国）と対勝。ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王者の坪井智也（帝拳）と日本バンタム級王者・増田陸（帝拳）も、世界ランカー相手に事実上の世界前哨戦に臨む。

中野が、「世界タイトルまでの残り試合数がはっきり見えた」と表情を引き締めた。ＩＢＦ同級王者アンジェロ・レオ（３１）＝米国＝への指名挑戦権を懸けた一戦へ「すごく気持ちが高ぶっている」と静かに闘志を燃やした。

７、８月には、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）のスパーリングパートナーを務めた。最強王者と拳を交え「世界を肌で感じることで、自分の足りないものも分かった。いい経験ができた」と大きな収穫を得た。

１４戦全勝（１３ＫＯ）、ＫＯ率９３％を誇る。「マノス・デ・アセロ（スペイン語で鉄の拳）」の異名を持つＫＯアーティストは「圧倒的に勝てたら一番いいが、まずは勝つこと。『中野なら世界を取れる』と思ってもらえる試合にしたい」と世界への切符をつかみ取ることを誓った。（勝田 成紀）