女性刺殺の動機は…「おとなしくて目立たない」少年期　専門家は“孤立”と“劣等感”を指摘　町田市・女性刺殺事件【ギモン解決班】

東京・町田市のマンションで76歳の秋江千津子さんを刃物で刺し、殺人などの疑いが持たれている、桑野浩太容疑者（40）。

凄惨な事件を引き起こした動機は何なのか、容疑者の周辺を取材した。

“周囲”と専門家に聞く

桑野容疑者と同じマンションの住人：

（Q.近所で知っている人は？）いないと思います。近所付き合いほうなので。

小・中学校の同学年：

学校では全く目立つ子ではなかった。友達もそんなに多くはいないと思います。

桑野容疑者の母親：

会社の中でうまくいかないことがあって派遣社員のところを決めて町田で働き出した。

表情がだんだんつらい顔に…表情が無くなってきて…。

徐々に浮かび上がる人物像…。なぜ、自身と関わりのない高齢女性を狙ったのか。

今回の「ギモン解決班」は、犯罪心理学に詳しい専門家2人が桑野容疑者の犯行心理を分析。

関西国際大学心理学部・中山誠教授：

周りから相手にしてもらえなくなるというか人間関係が孤立するというか、人間関係の行き詰まり。

桑野容疑者が感じていた“孤立”、そして。

犯罪心理学者／東京未来大学・出口保行副学長：

社会の中で自分が評価されていないと思っている。極端に自信が乏しいわけです。絶対に反撃されないような相手を対象として選ぶ。

桑野容疑者の“孤立”と“劣等感”

事件発生からおよそ1週間。取材班は桑野容疑者が生活していたマンションを訪ねた。

駅から徒歩10分、地上4階建ての オートロック付きのマンションで容疑者はどのような生活を送っていたのか。

同じマンションの住人：

ーー近所づきあいは？

全くないです。

ーー顔を見たことは？

ないですね。

ーー近所で桑野容疑者を知っている人は？

知らないですね。近所づきあいとかしないほうなんで。

普段から近所付き合いをしている様子は見られなかったという桑野容疑者。

複数の住人に話を聞いたものの、 マンション内で容疑者のことを知る人はいなかった。

「おとなしくて目立たない桑野」

続いて取材班は桑野容疑者の地元である東京・府中市に向かった。

小学校から中学校まで桑野容疑者と同じ学校に通っていた人は…。

小・中学校の同学年：

学校では全く目立つ子ではありませんでした。

性格はすごく温厚で、カッとなることもないし誰かとケンカをしているところを見たこともないです。

友達はそんなに多くなかったと思います。

桑野容疑者の少年時代については両親もカメラの前で説明していた。

桑野容疑者の母親：

友達を作るのは苦手でしたね。自分から友達を誘うとかはなかなかできない。きっと友達に聞けば『おとなしくて目立たない桑野』って印象だと思うんです。

温厚な性格で人付き合いが苦手だったという桑野容疑者。何が犯行へと突き動かしたのか。

桑野容疑者が通っていた高校は2004年に隣の多摩市の高校と統合し、現在は別の高校となっていた。

大学卒業後は一般企業に就職した桑野容疑者。

「表情がなくなってきた」

しかし、社会人になっても苦手な人付き合いを克服することは出来なかったという。

桑野容疑者の母親：

会社の中でうまくいかないことがあって、会社辞めたいってこともあって辞めました。派遣社員のところを決めて町田で働き出した。

両親はその頃から桑野容疑者の様子が徐々に変化していったと話す。

桑野容疑者の母親：

本人は一生懸命仕事をしていたと思うんですけど表情がだんだんつらい顔に…、表情がなくなってきて…。

仕事に馴染めず思い詰めていたといい、時折、愚痴をこぼす場面もみられたといいます。

桑野容疑者の母親：

だんだん派遣の会社の仕事がキツくなってるってこととか、あの会社は人使いが荒いとかそういうことはちょこちょこ（聞いていた）。

“孤立”と“劣等感”を専門家が指摘

こうした過去が、いかにして事件へとつながっていったのか。

心理学が専門の関西国際大学・中山誠教授は、“孤立”が犯罪につながるケースがあると指摘する。

関西国際大学心理学部・中山誠教授：

周りから相手にしてもらえなくなるというか人間関係が孤立するというか、最後は自暴自棄になって犯行に及ぶというケースは多いですね。

経済的孤立、人間関係の行き詰まり、そして最後は自暴自棄、3要素は必ずあります。

事件が起きる直前に桑野容疑者の隣の部屋の住人は、奇妙な音を聞いていた。

桑野容疑者の隣の住人：

事件前の日曜日か月曜日の夜中にバンバンと壁を叩くような音が聞こえてきました。

桑野容疑者はなぜ自分より力の弱い高齢女性を狙ったのか。

その動機を専門家が分析すると、見えてきたのは桑野容疑者が抱えていた“劣等感”だった。

｢絶望感があふれた。全てが嫌になり、人を殺して人生を終わりにしようと決意した」と供述している桑野容疑者。

子どもの頃から人とうまく付き合うことができず、新しい職場でも人間関係に悩んでいたという。

また、桑野容疑者は｢数十メートル先に被害者を見つけた」｢仕事から帰宅し包丁を持って家を出た」とも供述している。

なぜ、力の弱い高齢の女性を狙ったのか。

犯罪心理学者の出口保行さんが口にしたのは、桑野容疑者が感じていた“劣等感”だ。

犯罪心理学者／東京未来大学・出口保行副学長：

社会の中で自分が評価されていないと思っている。極端に自信が乏しい。絶対に反撃されないような相手を対象として選ぶ。要はご高齢の方だったり小さな子どもであったりというような社会的な弱者をターゲットにするのが1つの特徴です。

また、関西国際大学・心理学部の中山教授はこう話す。

関西国際大学心理学部・中山誠教授：

確実にやり遂げたいわけですよ、確実に殺すところまでいきたいわけです。

そうするとまず環境を考えますよね。そのまま抵抗することもなく殺されてしまうような人と考えると、子供か高齢者か、あるいは女性か、体力のないという意味でそこを狙ったんです。

自分に自信がないことから、確実に目的を達成するため、力のない高齢者を狙ったのでは、と指摘した。

7日、1週間ぶりに家宅捜索の現場に姿を現した桑野容疑者。

その表情から心境に変化はみられるのか。

関西国際大学心理学部・中山誠教授：

例えば生活に困窮してるとか食べる物がないという状態から逮捕されると、かえってふっくらするというのがあるんですね。それに比べるとなんか解消してないなというか生気がない。

結局思いを遂げられてないんじゃないかという気がしました。

全く関係の無い人の日常を奪った卑劣な犯行。今後の捜査での動機の解明が待たれる。

（「イット！」10月9日放送より）