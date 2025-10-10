明石家さんま、“初めて上京した”東京・小岩に登場 老舗喫茶で思い出トーク「走馬灯のようによみがえってしもて」【コメントあり】
お笑い芸人の明石家さんまが12日、BSテレ東で放送される『飯尾和樹のずん喫茶 ゴールデンSP〜創業合計400年！日本全国レトロ喫茶店めぐり！〜』（後7：00〜9：00）に出演。さんま“ゆかりの地”の喫茶店を訪れる。
番組は、「喫茶店が大好きっ！」だと言うお笑いコンビ・ずんの飯尾和樹が、日本各地の気になるレトロな『ずん喫茶』を巡る。BSテレ東開局25周年を記念し、番組初の“ゴールデンスペシャル”の放送が決定した。
東京・小岩の駅前からスタート。実はこの小岩は、スペシャルゲストのさんま“ゆかりの地”。19歳の時に初めて上京した街にパワー全開で登場したさんまに、飯尾は「予告ですが上京したきっかけは“駆け落ち”。あとの話はアイスコーヒーを挟んで！」とニッコリ。
昔懐かしい老舗喫茶では、マスターやママを相手にさんまもおしゃべりが止まらない。上京した青春時代の話、当時ウエイターとして働いていた喫茶店での思い出など、若き日のさんまの話に飯尾も大興奮の様子。
さらに、ママからのサプライズプレゼントに、さんまは「こっから常連になんねん！オレが！」と喜ぶ。
【コメント】
■明石家さんま
いやぁ、『ずん喫茶』楽しかったなぁ。今日は本当に“青春時代”に返った。やっぱり我々世代の人間にとっては「喫茶店って青春だった」って改めて思ったなぁ。俺も小岩で過ごした19歳の時のことが走馬灯のようによみがえってしもて…ついつい調子に乗って思い出をしゃべりすぎてしまったかな。でも、それは飯尾がホントに乗せ上手だからしゃあないな(笑)。
■飯尾和樹（ずん）
現存する最古の喫茶店めぐりでは、古き良き時代にタイムスリップしましたね！「あ！これ！115年前と同じ味なんだ！」って、それを食べられることがうれしかったです。あとは、とにかく！さんまさんがゲストで自分の番組に来てくれて本当にうれしかったです！今回のロケを通じて、お店も人も長い間“売れ続ける理由”を肌で感じましたね。老舗の皆さんとさんまさんの共通点は…「全て手を抜かない！」ってことですね。いやぁ、本当にすごかったです！
