木造アーケードが郷愁を誘う…昭和の台所を支えた市場と商店街【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

品揃えの良い大型商業施設が広まる前は、個人経営のお店が並ぶ商店街は全国各地に多く存在した。



太平洋戦争後の大復興時代から今日に至るまで、多くの木造の商店街が形成され、壊されていった。





東日本（神奈川）

社会が急速な変化を遂げているにもかかわらず、開業当初の姿からほぼ変らない商店街も存在する。思わず「おぉ」の感嘆してしまうような、ノスタルジーを感じる至高の鄙び商店街たちを紹介したい。

■小向マーケット（神奈川県）

通っていた小学校の学区内にあり、頭上に旧字や俗字を含んだ看板が並んでいた。残念ながら最近解体された。

西日本（三重・奈良）

■松阪市場（三重県）

松阪駅から徒歩数分。昭和時代、ここに聞こえていた人々の声は、既に聞こえなくなっていた。

■椿井市場（奈良県）

市場は100mほどの一本道で東西に伸びる。東側は現役のお店が並んでいるが、西側は閉業したお店が多い。

九州（福岡・宮崎）

■文化ストリート（宮崎県）

戦後まもなくに市場が形成された。現役のお店も多い傍ら、現役時の構造が想像できない状況のお店跡もある。

■到津（いとうづ）市場（福岡県）

「丁」字型に市場が形成されている。市場の外から見ると、家の中が露出してしまっている家屋もあった。

■貞元市場（福岡県）

お肉屋さんは元気に営業中だった。天井の一部が剥がれ落ちているが、いつまでも残ってくれていたらいいな。

（了）