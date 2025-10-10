少年忍者・青木滉平、芸能界ピアノNo.1の座懸けて初参戦「アイドル人生の中の大きなきっかけに」 嵐「One Love」を軽快に披露
フジテレビでは11日午後9時から、土曜プレミアム『TEPPEN ピアノ最強王者VS新勢力！今夜新スター誕生SP』を放送する。芸能界ピアノNo.1の座を懸けて熱いピアノバトルを繰り広げる同番組。31回目となる今回は、10人の挑戦者のうち半分以上を初登場プレーヤーが占め、さらに10代のフレッシュな面々が多数出場。少年忍者の青木滉平も参戦する。
【番組カット】番組史上最高!?大会を見守る當真あみ＆DAIGO
俳優、アイドルをはじめ高校生YouTuberの新勢力たちが、昨年王者にして日本一のピアノYouTuber・よみぃに挑んでいく。青木は初のピアノTEPPEN参戦。母親がピアノ教室の先生を務め、幼少期から始めたピアノ以外にもトランペットやギター、ドラム、フルートを演奏できる“音楽エリート”は、初参戦で爪痕を残すことができるのか。
今回もMCをネプチューン（名倉潤、原田泰造、堀内健）が務め、審査員には番組おなじみの松任谷正隆を筆頭に、けんじ、木嶋真優、サンプラザ中野くん、ハラミちゃんが名を連ねるほか、DAIGO、當真あみがゲストとして大会を見守る。熱戦を繰り広げるプレーヤーには青木のほか、遠坂めぐ、かつくん、ジュリアンヌ、ハチコちゃん、Haru、味元耀大、結城モエ、よみぃ、Lalaら10人の猛者が集結。
12歳の子役・味元や、新時代のストリートピアノ女王・ハチコちゃんなど、新世代の躍動が期待される。対して前年王者のよみぃが今大会でも君臨しており、遠坂やHaruが王者奪還へのリベンジに燃える。そして、連続ドラマでも活躍する俳優・結城や、アイドルでありながら音楽に精通している青木など新勢力も初参戦することで、“歴代王者”×“新勢力”×“リベンジャーズ”という三つどもえの構図で、いつも以上に熱いピアノバトルが予想される。
1stステージでは、初級、上級、神級と難度が徐々に上がっていく課題曲に挑む“ミスタッチメドレーバトル”で、1vs1の真剣勝負を繰り広げる。1回戦目から前年王者のよみぃと、モスクワ音楽院卒の母を持つ女子高生・Lalaが戦っていくが…絶対王者に挑む新世代はひるまずに立ち向かっていけるのか。
そして大会の運命を左右する2ndステージでは、プレーヤーが得意とするピアノアレンジ曲の演奏で採点を競っていく。神アレンジに魂のこもった名演奏を見せる猛者たちの姿に、松任谷も「毎年レベルが上がっている」と絶賛。本気でピアノNo.1を目指す出場者たちの姿はもちろん、Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」、松田聖子「赤いスイートピー」、嵐「One Love」など、神アレンジで披露される名曲にも注目だ。
1stステージでは青木が今大会最年少プレーヤーの味元と対決。青木は「アイドル人生の中の大きなきっかけにしたい」と緊張しながらも、ポルノグラフィティ「サウダージ」やC-C-B「ROMANTICが止まらない」の課題曲を演奏。続く2ndステージでは、先輩グループでもある嵐の人気曲「One Love」をさわやかなピアノアレンジで軽快に披露していく。初参戦とは思えないパフォーマンスにMCのネプチューンも興奮気味。ピアノ以外の楽器も自在に操る青木は、どのようなパフォーマンスを見せつけるのか。
