¡¡11Æü¸á¸å2»þ¤«¤é8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù¡Ê¸å2¡§00¡Ë¤Ë¡¢¡È¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¡ÉÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¶ÛµÞ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬10Æü¡¢·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁ°²ó²¦¼Ô¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤¬·ãÎå¡ª¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²ÀïÉ½ÌÀ
¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÅÄÃæ¼ù¤¬·èÄê¤·¡¢Á´¹ñ¤ÈÃæ·Ñ¤ò·Ò¤®¡Ö¤ª¾Ð¤¤Ì´¤Î¥³¥é¥Üº×¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Ç¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¤Ç¡¢¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Üº×¡×¤Ç¡¢²¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¢£ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë
¤¢¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤±¤Ç4»þ´Ö30Ê¬¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤¬²¡¤·¤¹¤®¤¿¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ç»ß¤á¤ë³Ð¸ç¤ÇÅöÆü¤Î¤¾¤ß¤Þ¤¹¡ª
¢£»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë
¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë
¤ª¾Ð¤¤¤Î²øÊª¤¬¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¾¾Èø½Ù¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë
¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹Ž¥Ž¥Ž¥ÂçË½¤ì¤¹¤ë¤ÎÉÝ¤¤¤±¤É³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
