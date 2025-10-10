ブナの大凶作予想で被害拡大か？クマはなぜ畑や町に降り、人を襲うのか。生態と行動をひもとく

クマの出没や人身被害が急増する昨今。どうすれば危険を回避できるのだろうか。『日本クマ事件簿』『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（ともに三才ブックス）の編集・執筆を手掛けた風来堂が、当事者や識者を取材して得た、クマの生態や命を守るためにできる知識を紹介する。



取材・文＝風来堂

近年、クマによる事故のニュースを目にする機会が増えている。

環境省によると、2025年4月から9月末までにクマによる人身被害は全国で108人に上り、このうち5人が死亡している。

10月に入ってから、長野県大鹿村で1人、宮城県栗原市で1人の熊害死亡事故が発生。2023年の6人を上回り、10月頭の時点で過去最悪を更新してしまった。

従来は山菜採りや登山中の事故が中心であったが、近年では人の生活圏にクマが出没して被害を受ける例も目立っている。かつては山奥の出来事と思われていたクマ害が、住宅地や都市近郊で起きるようになったのはなぜか。クマの生態と行動をひもとく。

国内最大の陸上動物

世界には8種類のクマが存在するが、日本国内に生息するのはヒグマとツキノワグマの2種類だ。ヒグマは北海道の約55％の地域に1万2200頭ほどが棲息し、ツキノワグマは、本州の約45％の地域に10万頭以上棲息しているとされている。いずれも、頭数が増えつつ、分布域が広がっている傾向にある。

ヒグマ：体長220〜230cm、体重150〜250kg。国内最大の陸上動物。

ツキノワグマ：体長110〜150cm、体重80〜120kg。胸の白い模様が特徴で、ヒグマと比べてサイズは小さいが危険性は変わらない。

クマは基本的に昼行性である。ただし市街地周辺に出没する「アーバンベア」と呼ばれる個体は、生活圏に人間の存在があることで行動パターンを変えることがある。また、人への警戒心が薄いのも特徴だ。

年間の動きをみると、冬眠は11〜12月頃に始まり、翌年3月末まで続く。冬眠中の1月下旬から2月上旬に出産が行なわれ、母グマは巣穴の中で子育てをする。

冬眠から目覚めると、繁殖期（交尾期）が始まる。春から夏にかけては山の植物が乏しく空腹を抱えながら何とかしのぎ、9月に入ってブナの実がなり始めると飽食期を迎える。

いずれも基本は雑食性で、ヒグマは食物の7割以上を、ツキノワグマは9割をブナの実などの植物が占める。ブナの実の実りが悪いなど食べ物が不足すれば餌を求めて人里へ降りてくる。これが、「アーバンベア」だ。とりわけ冬眠前の食欲が旺盛となる秋は警戒が必要だ。

また、クマは優れた聴覚と嗅覚、鋭いツメと強靭な力、時速40km以上で走る高い運動能力を備えている。襲われたら、人間は走って逃げ切ることはほとんど不可能だろう。

人を襲うのは防御本能から

凶暴なイメージが先行するクマだが、本来は臆病な生き物であり、人を襲うことは稀だ。

では、なぜ襲うのか。

東京農業大学地域環境科学部教授で、日本におけるクマ研究の第一人者である山粼晃司氏は、「クマが人を襲うケースの多くは防御的な行動によるもので、捕食目的で襲うことは99％ない」と指摘する。

例えば、人間が不用意に近づいたり、知らずに彼らの生活圏に入ってしまうと、クマは攻撃されたと錯覚して立ち向かってくることがある。

2023年6月に島根県邑南町宇都井で起きたMさんのケースはその典型だ。Mさんは、自宅裏の畑で、竹藪の奥から突然現れたツキノワグマに襲われた。付近では「まず見かけることはない」とされていたが、たまたま餌を探しにMさんの畑に来ていところ遭遇し、驚いて自分の身を守るために攻撃してきたのだろう。Mさんは、右目を失明するほどの大ケガを負った。

こうした不意打ちの襲撃は都市部でも起きている。

2021年6月、札幌市東区の住宅街にヒグマが出没し、4人を次々に襲撃。全身140針を縫う重傷を負った安藤伸一郎さんは、札幌市営地下鉄東豊線・新道東駅に向かう途中、背後から体長160cm・体重158kgのヒグマから突然の一撃を受けた。

山地から離れた平地の東区になぜ現れたのか、そしてなぜ襲ったのか。その理由ははっきりしないが、クマは札幌市北部から餌を求めて石狩川沿いに南下してきた可能性が指摘されている。

「小さな子グマを連れている母クマは、子を守るための防御的な攻撃が増えるだろう」と山粼教授が語るように、もっとも警戒すべきは「子連れのクマ」だ。

子育て中の動物の多くは、子どもを守るために攻撃性が高まる。クマも同様で、神経質になっている母クマは多い。過去のヒグマやツキノワグマによる人身被害の事例でも、子連れ母グマが関与しているケースがたびたび起きている。

ブナの実大凶作予想で被害拡大か

今年、東北森林管理局はブナの実について「大凶作」になると予想している。東北全5県での大凶作予想はクマの人身被害が過去最多となった一昨年以来2度目だ。今年も同様のリスクが高い。

クマは、冬眠に備えて体脂肪を増やさすため、秋は「食い溜め」の時期に入る。とくにメスは十分に脂肪を蓄えることで、冬眠中に出産することが可能となるのだ。

この飽食の時期に木の実などの主食が不足すれば、食料を求めて人里に現れる個体が一気に増える。

個体数の増加や里山の変化などにより、今や市街地にまで姿を現すようになったクマ。「共存」という言葉は簡単だが、現実には人とクマの棲み分けが不可欠である。秋を迎える今、身近なリスクとしてのクマを正しく知り、距離を保つことが求められている。

風来堂（ふうらいどう）

旅、歴史、アウトドア、サブカルチャーが得意ジャンルの編集プロダクション。『ドキュメント クマから逃げのびた人々』、『日本クマ事件簿』（以上、三才ブックス）など、クマに関する書籍の編集制作や、雑誌・webメディアへの寄稿・企画協力も多数。