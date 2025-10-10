¡ÚÈ½ÌÀ¡ÛŽ¢ËÜ³Ê¶õÊìŽ£Æ³Æþ¤òËÉ±Ò¾Ê¤¬¸¡Æ¤³«»Ï¤«
¶õÊì¡Ö»³Åì¡×¡£Æ±¶õÊì¤Ï2019Ç¯¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¡£7·î3Æü»£±Æ¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤¾å¼«±ÒÂâºÇÂç¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¤¤º¤â¡×
º£Ç¯9·î11Æü¡¢Àí³Õ½ôÅç¤ÎµûÄàÅç¤«¤éËÌÀ¾Ìó200Ò¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎP3C¾¥²üµ¡¤¬¾å¶õ¤«¤é½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎºÇ¿·¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÊ¡·ú¡×¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ3ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¤Ç¤¢¤ë¡£2012Ç¯½¢Ìò¤Î½é¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¡¢19Ç¯½¢Ìò¤Î¡Ö»³Åì¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂç·¿¤Ç¡¢ÀïÆ®µ¡¤äÁá´ü·Ù²üµ¡¤Ê¤É¤ò·×60¡Á70µ¡ÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹ñËÉÍ½»»¤Ï¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç28ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎµÞ·ã¤Ê·³³È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·³»ö¥¢¥»¥Ã¥È¤¬¶õÊì¤À¡£ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÇò½ñ¡Ê25Ç¯ÅÙÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¾ÍèÅª¤Ê¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤Î·úÂ¤·×²è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¶õÊì¤Ï¡Ö°ì¼ï¤Î³°¸ò¼êÃÊ¡×
³èÆ°¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÃæ¹ñ¤Î¶õÊì¤«¤é´ÏºÜµ¡¤¬È¯Ãå´Ï¤·¤¿²ó¿ô¤Ï1200²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤âÌÜÎ©¤Á¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¸ø³¤¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎP3C¾¥²üµ¡¤¬¡¢¶õÊì¡Ö»³Åì¡×¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤Ëµ÷Î¥Ìó45m¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó900mÁ°¤ò²£ÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÈô¹Ô¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤Î¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤È¤µ¤ì¡¢ËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¶õÊì¤Ï¡Ö¹Ò¶õÊì´Ï¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢ÍÎ¾å¤ÎµðÂç¤Ê´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£Í»ö¤ÎºÝ¤ËÀïÎÏÅêÆþ¤ä¹¶·â¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·³»ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¡Ö°ì¼ï¤Î³°¸ò¼êÃÊ¡×¡ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤À¤È¤ÎÂª¤¨Êý¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¶Ë¤á¤Æ¶¯ÎÏ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤¤·³»ö¥¢¥»¥Ã¥È¤ò3ÀÉ¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»öÂç¹ñ²½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤ÎÆüËÜÂ¦¤Ï¤É¤¦¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ë¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¼«¿È¤Ï¶õÊì¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µì³¤·³¤Ï¥¼¥íÀï¤Ê¤É¤ò¶õÊì¤ËÅëºÜ¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àï¸å¤Ï·ûË¡¾å¤ÎÀïÎÏÉÔÊÝ»ý¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤â¤¢¤ê¡¢ÊÝÍ¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤º¤â¡×¡Ö¤«¤¬¡×¤Ï¡ÖÂ¿ÍÑÅÓ¸î±Ò´Ï¡×
³¤¾å¼«±ÒÂâºÇÂç¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡F35B¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²þ½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¸½ºßÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¸î±Ò´Ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤º¤â¡×¡Ö¤«¤¬¡×¤Î2ÀÉ¤ò²þ½¤¤·¤Æ¡¢Ã»µ÷Î¥Î¥Î¦¡¦¿âÄ¾ÃåÎ¦¤¬²ÄÇ½¤ÊÀïÆ®µ¡F35B¤òÅëºÜ¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤Î2ÀÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÂ¿ÍÑÅÓ¸î±Ò´Ï¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¶õÊì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢½¾Íè¤ÎÊý¿Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬ËÉ±Ò¾ÊÆâ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅìÍÎ·ÐºÑ¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸øÉ½ºÑ¤ß¤Î26Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤Ë¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤É½¸½¤ÇËÜ³Ê¶õÊìÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤Ë¸þ¤±¤¿µ½Ò¤¬À¹¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
26Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿µ½Ò¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£ËÜµ»ö¤Î¾ÜÊóÈÇ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÎÁÈÇµ»ö¡Ö¡ÚÈ½ÌÀ¡ÛÀï¸å½éŽ¤ËÜ³Ê¶õÊìÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤¬ËÉ±Ò¾ÊÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤Î°ìÊ¸¤ËËÉ±Ò¾Ê¤¬¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿°Õ¿Þ¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£ ²Å¹§ ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë