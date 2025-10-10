

【写真あり】現役引退から2年… 昨年末の松井大輔引退試合に出場した最近の駒野の勇姿

2023年から、ユース、そしてプロ入り後の新人時代を過ごした古巣・サンフレッチェ広島で指導者人生を歩んでいる、サッカー元日本代表・駒野友一。彼は06年ドイツ大会・10年南アフリカ大会の両ワールドカップ（W杯）に参戦した。

振り返ってみれば、南ア大会の4年後の14年ブラジルW杯も参戦できる可能性があった。10年秋に発足したアルベルト・ザッケローニ監督体制でも断続的に呼ばれ、11〜13年にはブラジルW杯アジア予選にも出場。13年の東アジアカップ（現E-1選手権）にも参戦し、キャプテンマークを巻いて日本代表をタイトルへと牽引した。

しかし、ザック監督は東アジアカップを境に柿谷曜一朗や大迫勇也（ヴィッセル神戸、以下選手名・監督名後ろのカッコ内は現所属チーム・肩書）、山口蛍（V・ファーレン長崎）ら当時の若手を重用。駒野や栗原勇蔵（横浜F・マリノス 強化担当）、中村憲剛（川崎フロンターレ リレーションズ オーガナイザー）といった30代の年長者を外すという非情な決断を下す。

そこからブラジルW杯まで日本代表は山あり谷ありの道のりを強いられ、本大会で惨敗を喫した。そこで批判の対象となったのが、「俺たちのサッカー」である。

先輩・駒野が見た「俺たちのサッカー」

このキーワードが生まれたのは、南ア大会で超守備的な戦い方をしてベスト16まで勝ち上がりながら、「見ていて面白いサッカーじゃない」と当時の若手だった本田圭佑らが不完全燃焼感を吐露したのが発端だった。

彼らは「次の大舞台では、自分たちで主導権を握って敵を凌駕するサッカーをしたい」と強気の姿勢を貫き続けた。だが、結果的にはコロンビアなどの強豪国に大きな実力差を突きつけられる格好となった。

自らが立てなかった舞台でもがく後輩たちを、駒野はどう見ていたのか。

「言ってしまえば、アジアではそういうサッカーができたし、親善試合でもできたことはあったけど、本番では出せなかったということ。それが当時の日本代表の積み上げたもの。なぜ出せなかったのかというと、世界の大舞台で強豪に勝たなければいけない重圧の中で、結果的に自分たちのサッカーができなくなってしまったということだと僕は捉えています」

駒野ら04年アテネ五輪世代が中心となって戦った南ア大会は、本田が「見ている人が面白くなかった」と語ったとおり、本当に守備一辺倒だった。「ベタ引きサッカー」とも評されるが、ラインを下げてブロックを形成して守る時間が圧倒的に長かった。

中盤も阿部勇樹（浦和レッズ ユース監督）をアンカーに据え、その前にボランチが本職の遠藤保仁（ガンバ大阪 トップチームコーチ）と長谷部誠（フランクフルトU-21コーチ）を並べるという守備的な構成。両サイドの松井大輔（Fリーグ理事長）と大久保嘉人は献身的なアップダウンを繰り返し、攻めている時間はほんのわずか。それでも勝つためには割り切るしかなかった。

「2010年は岡田監督がそういうメンバーを選んだし、選手ミーティングで口火を切った（田中マルクス）闘莉王を筆頭に選手も頭を切り替えたので、一体感があったと僕は考えています。チームがうまくいかないときって、監督と選手、あるいは選手間で攻撃に行きたい選手もいれば、守備に行きたい選手もいて、1つになれない状況が起きることが多い。もしかすると、ブラジルではそういう意識の違いがあったのかもしれません」

「チームとして目指す方向が違っていった」



現在は広島ユースでコーチに就いている駒野。取材はリモート形式で実施した（写真：編集部撮影）

そういうことを指摘できる彼らベテラン選手が何人かいれば、チームの成り行きはまた違ったものになっていたかもしれない――。当時はそんな声も聞こえてきた。だが、指揮官は川島永嗣（ジュビロ磐田）、長谷部ら年長者を軸に、本田や長友佑都（FC東京）、内田篤人、香川真司（セレッソ大阪）らを中心に据えて戦うことを選んだ。

駒野のポジションであるサイドバック（SB）にしても、長友と内田のバックアップには当時、売り出し中だった酒井宏樹（オークランドFC）と酒井高徳（ヴィッセル神戸）を抜擢。駒野は「その判断は自分にどうこう言えることじゃない」と何とか割り切ろうとしていたが、やはり重要な初戦・コートジボワール戦で1点をリードしながら、ディディエ・ドログバの個人能力の前に2点をひっくり返された日本代表を目の当たりにして、いても立ってもいられない気持ちになったようだ。

「自分たちのサッカーが難しくなったときに何をすべきか。彼らもあのとき、それをいちばん感じたと思います。うまくいっているときはみんな気持ちよくやれているけど、問題は守らなければいけなくなったとき。後ろは守りますけど、前は攻め続けたいという感情がどこかにあって、チームとして目指す方向が違っていったようにも感じます」

駒野が言うように、全員が共通認識を持てないと、相手にジャブを打たれ続けて、最終的には崩れてしまう。あのコートジボワール戦は日本代表、日本サッカー界にとって、いい教訓になったと一指導者に転身した駒野は自戒を込める。

あれから11年が経過し、今の日本代表は全員がハードワーク・即時奪回を実践できるハイレベルな集団になっている。2022年カタールW杯で異彩を放った韋駄天・前田大然（セルティック）の前線からの“鬼プレス”が一世を風靡したが、世界で勝つためには、森保一監督も口癖のように言う「全員攻撃・全員守備」が必要不可欠だと駒野も強調する。

「9月のアメリカ遠征（6日＝メキシコ戦、9日＝アメリカ戦）は1分1敗でちょっと厳しい結果になりましたが、攻撃的な選手があれだけ守備をしていれば、日本代表を目指す選手も守備の意識が高くなると思いますし、それができないと代表には近づけないと思うので、Jリーグ、僕が携わっている育成年代の底上げにもなると思います」

駒野より10〜20歳下の後輩たちは今、世界の頂点を狙っているが、自分たちも「優勝したい」という気持ちは胸の中に秘めていたという。それを公言し始めたのは、本田たちだが、日本の基準は確実に上がっている。それを体現する1人が39歳の長友である。

「僕も長い間、代表でSBをさせてもらいましたけど、やっぱり最高の選手は長友とウッチー（内田）じゃないですか。彼らは世界でも活躍したし、代表入り後も即戦力として力を発揮していたし、すごいなと思って見ていました」

興奮気味に語る駒野。とりわけ、39歳になっても日の丸をつけ続けている長友のメンタルモンスターぶりには感動を覚えるほどである。

「39歳になっても代表ですからね。すばらしいとしか言いようがない。サッカーのために毎日生活しているし、『サッカーのために』というのを24時間考えている。そのくらいやらないと代表に選ばれ続けるのは難しいというのを、彼は身を持って示していますよね。『うまくなりたい』という向上心が突き抜けていないと、あそこまでは継続できない。本当に超越しています」

苦労人の努力は実を結ぶか



松井大輔の引退試合には、駒野以外にも前田遼一（右から2人目）など、かつての名選手が顔をそろえた（写真：筆者撮影）

そう語る駒野だが、41歳まで現役を続けたのは称賛されるべきこと。辛抱強く、コツコツとキャリアを積み上げてきたから、今がある。「僕はサッカーが好きっていうのが一番だと思います」と本人も笑っていたが、その探求心は指導者になってからもとどまるところを知らない。むしろ「もっともっと」という気持ちになっているという。

「指導者としての目標は、今後、カテゴリーを上げていって、将来的にはサンフレッチェの監督をやりたい。となると、昨年引退したアオ（青山敏弘＝広島トップコーチ）との競争になりますね（笑）。まだ2人ともJFAプロライセンスを取っていないんで、どっちを先に研修に派遣するのか。それはクラブの判断になりますけど、僕は僕で現場を見ることができている。少しずつ前進はしているとは感じています」と駒野は力を込める。

同じ1981年生まれの盟友・前田遼一はすでに森保ジャパンのコーチングスタッフとして働いている。そういう仲間の存在もあるだけに、駒野も早くチャンスをつかみたいはずだ。

改めて考えてみると、森保監督も広島で3回のJリーグ制覇を果たし、東京五輪代表監督に抜擢され、そこから日本代表監督を兼務することになった。広島で実績を残せば、代表への道は一気に開けることを証明している。

その先人に追いつけ追い越せというマインドを持って、駒野はコーチングの道を突き詰めていく。南アで号泣した苦労人SBが、いつの日か日本代表のジャージを身にまとい、熱血指導している姿を見てみたい。

（元川 悦子 ： サッカージャーナリスト）