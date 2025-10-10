

2010年の南アフリカW杯・決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦でPKを蹴る駒野。ボールはこの後、クロスバーを越えていった（写真：アフロ）

2026年北中米ワールドカップ（W杯）で優勝という壮大な目標を掲げているサッカー日本代表。1998年フランスW杯以降の過去7大会でベスト16入りしたのは、02年日韓大会、10年南アフリカ大会、18年ロシア大会、22年カタール大会の4回だけ。このうち10年と22年はPK戦へともつれ込み、あと一歩のところで8強入りを逃している。

3年前のカタールでは南野拓実（ASモナコ、以下選手名・監督名後ろのカッコ内は現所属チーム・肩書）、三笘薫（ブライトン）、吉田麻也（LAギャラクシー）の3人が立て続けに失敗し、責任が1人に集中することはなかった。

だが、南ア大会でミスをしたのは1人だけだった。それが、決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦PK戦で3番手として蹴り、シュートをクロスバーに当てた駒野友一だ。試合終了後、泣き崩れる駒野の姿はテレビ画面に大きく映し出され、批判の矢面に立たされる格好となった。

日本代表が史上初めて、最もベスト8に近づいたあの試合で“悲劇のヒーロー”となった駒野。彼の姿は今、古巣・サンフレッチェ広島の練習場にあった。

どん底からの復活、そして引退…

「自分1人だけが外して負けてしまった。責任はすごく大きかった。試合が終わった瞬間から自然と涙が出てきました。ボロボロ泣けてくるなんて、人生であのときだけです」

現在、広島のユースコーチに就いている駒野は、神妙な面持ちで述懐し始めた。帰国後も「自分のせいで負けた」という失望感が強く残り、どこへ行っても他人の目線が気になったという。最初は人とすれ違うだけでも怖かったくらい、精神的にどん底だった。

そこから必死にはい上がり、貪欲にプレーを続けた駒野。41歳だった2022年末に、当時J3のFC今治で現役からの引退を決断するに至った。

「僕は広島、ジュビロ（磐田）、FC東京、アビスパ（福岡）とJリーグで20年近くプレーさせてもらいました。19年に（当時JFLの）FC今治へ行ってからケガが多くなって、最後の22年は1回のケガを2回3回と繰り返すようになって、『体が限界に来ているのかな』と強く感じるようになりました。加えて、いい若手も育ってきた。今、柏レイソルで活躍している原田亘はその1人ですね。有望な選手が出てきたんで、決断すべきときだと思ったんです」

駒野は改めて23年間のプレーヤー生活にピリオドを打った経緯をこのように語る。

その時点では「指導者になりたい」という思いが頭の中にはあったが、具体的な身の振り方は決まっていなかった。もともと今治へ移籍したのは、南アW杯の日本代表指揮官・岡田武史監督（FC今治会長）からの誘いであり、そのままクラブに残る話もあったという。

だが、ユース時代から育ててもらった広島から「戻ってこないか」という話が舞い込んだ。駒野は二つ返事で快諾。翌23年から普及部コーチとして、少年指導から新たな人生をスタートさせることになった。

「今なら岡田監督の気持ちがわかる」



現在は広島ユースでコーチに就いている駒野。取材はリモート形式で実施した（写真：編集部撮影）

「今治で引退する2年くらい前から、ケガが多かったのもあって、コーチ目線で物事を見て、若手にアドバイスしたりすることが増えました。それが準備段階だったのかなという気がします。広島に行ってからは、週1回のクラスを持たせてもらいましたが、今の子どもたちは自分で考えることが少ないのかなと感じます。僕らが小学生だった頃は友達と遊ぶ中で『こうしたらいい』と工夫しながらやるのが日常茶飯事でしたけど、今はそういう機会が少ない。ミスしたときに『何がダメだったのかを考えて練習してみて』とよく声をかけましたが、自分で考えないとうまくならないと思います」

小学生と2年間、真摯に向き合った後、今年からはユース（高校生年代）のコーチに就任した。広島ユースというのは、彼や槙野智章（品川CC監督）のような日本代表経験者を複数輩出している名門だ。

今は、現役時代に横浜マリノス（当時）などでプレーした野田知監督の下、最高峰の高円宮杯プレミアリーグU−18ウエストを戦っている。駒野は最高学年のトップチームにはほとんど帯同せず、主に高校1年生を担当。そこでは指揮官として選手を選び、采配を振るうことも日々、行っているようだ。

「監督になれば、どんなにかわいい選手でもスタメンから外したり、試合途中で代えたりしなければいけなくなる。僕自身も選手時代にそういう悔しさを数多く味わってきましたが、今となれば、岡田さんの気持ちもよくわかります」

苦笑する駒野が思いを馳せるのは、やはり15年前の日本代表である。06年ドイツW杯に参戦した駒野は、同年以降のイビチャ・オシム監督、岡田監督時代も「左右両方をこなせる万能型のサイドバック（SB）としてつねにメンバー入りしていた。しかし、長友佑都（FC東京）と内田篤人という左右の後輩SBの台頭を受け、南ア大会直前は2人の控えに甘んじた。

そんな中、南アW杯本番直前に内田が負傷。ついに出番が巡ってくると思われたが、5月の壮行試合・韓国戦で抜擢されたのは今野泰幸（南葛SC）。しかも、岡田監督は長友を右、今野を左という変則的な選手起用を試みた。続くイングランド戦でも今野を右、長友を左で使っており、駒野自身は「心が折れた」と苦しい胸の内を吐露したことがあった。

「それでも『つねにコンディションをいい状態で保つことが大事だと思ってやり続ければ、どこかでチャンスがある』と信じていました。気持ちが折れてしまうとプレーに出てしまうので、そこだけは切らさずにやろうと心がけました」

指揮官の冷遇にもめげることなく、辛抱強くサッカーに向き合った。その結果が、南アW杯での右SBの定位置奪取だった。

「大きな失敗」を乗り越えた男の達観



2024年12月に松井大輔の引退試合に出場した駒野（写真：筆者撮影）

冒頭のとおり、PK失敗というつらい結末を余儀なくされたものの、駒野がこの大会で献身的にチームを支え、ベスト16戦士の1人になったのは紛れもない事実。激しい浮き沈みを経験してきたからこそ、10代の若者たちを育てるに当たって、成長を視野に入れながら、あえて厳しい対応をすることもある。時には「もっと集中して」「ちゃんとやって」と感情を込めることもあるという。

「指導する立場になってから、練習からしっかりと立ち合って、選手たちをつねに見続けることがすごく大事だと思います。『練習はウソをつかない』とよく言いますけど、確かにそのとおりなんです。僕が南アの前に岡田さんから外されたのも正当な評価。当時はものすごく悔しかったけど、練習からアピールして評価を引き上げるしかないと考えてがむしゃらに取り組みました。今の僕はまだ岡田さんみたいな“勝負師”にはなれていない。指導対象がユース年代だからというのもありますけど、ホント、まだまだです（笑）」

ただ、ユース年代とはいえ、サッカーには絶対に勝たなければいけない局面がある。PK戦にもつれ込むケースも起こりえるだろう。南アで岡田監督は彼に対してとくに何も言わなかったようだが、駒野監督はどのような言葉を選手にかけるのだろうか。

「今はまだそういう状況に直面したことはないですけど、『迷わず蹴れ』と言うんじゃないですかね。僕自身はあのとき、岡田さんから特別な言葉はなかったけど、自信を持って蹴りに行ったし、迷って蹴るよりは自信を持ってチャレンジしたほうが先につながる。それは間違いないですからね」

大きな失敗を乗り越えた男は静かに言う。

目下、教えているユースの選手たちは南アW杯の頃は1歳前後。もちろん駒野のPK失敗の記憶はない。ただ、動画を見た選手も少なくないようで、「コーチ、あのときはどういう感じだったの？」と実際に質問されたことは何度もあったという。

「僕のサッカー人生にとって、あのPK失敗は大きな挫折。そこからはい上がる力が必要になってくると考えてやり続けました。実際、サッカーをやっていれば、失敗は誰もが経験すること。そこでどう次のアクションを起こすかが肝心。その重要性を自分は今の選手たちに伝えられるのかな。南アのPK戦のことを聞いてきた選手には『あの舞台に出られるようになれよ』と返しましたけど、ホントにその領域まで上り詰めてほしいですね」

経験値を次の成功に生かせ



松井大輔（右）の引退試合でPKを任された駒野（写真：筆者撮影）

駒野の言葉が子どもたちにどこまで響いているのか、気になるところ。W杯でPKを失敗した指導者の下でプレーしているのだから、「PKだけは絶対にミスしない」という名手が何人も育ってくれれば理想的だ。

「PKに関しては、本番で決めようと思うことも大事ですが、遊びでもいいから普段から何本も蹴り続けることがいちばん大切。どういう歩幅で蹴れば入るのか、ゴールキーパーの動きをどう見て、どういう駆け引きをすれば入るか、というポイントを自然と体で覚えていくと思いますから」

48カ国が参加する26年北中米W杯からは、決勝トーナメントは最大で5試合になる。頂点に至るまで5回続けてPK戦というケースも皆無とは言えないのだ。そこで、PKを失敗したことのある駒野や南野、三笘、吉田の経験値が、より重要になってくるかもしれない。

成功体験よりも失敗体験のほうが、先の成功につながるのは間違いない。次のW杯で優勝を目指す森保一監督率いる日本代表にもフィードバックしてほしいと感じた。

（後編に続く、一部敬称略）

（元川 悦子 ： サッカージャーナリスト）