ÌÜ¹õÏ¡¡¢½é¤ÎÆüÍË·à¾ì½Ð±é¤Ø¡¡´äËÜ¾È ¼ç±éÂ³ÊÔ¡¢¸þ°æ¹¯Æó ½Ð±é¥é¥Ã¥·¥å¡Ä¡ÄSnow Man¡¢½©¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡¤³¤Î½©¤â¡¢Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤¬¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£10·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¸þ°æ¹¯Æó¡¢10·î12Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÌÜ¹õÏ¡¡¢10·î17Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë´äËÜ¾È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¢£¸þ°æ¹¯Æó¡õÌÜ¹õÏ¡¡¢TBS½©¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡¡
¡¡¸þ°æ¤Ï¡ØDating Game～¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?～¡Ù¡ÊWorkpoint TV¡¿TrueVisionsNOW¡¿Lemino¡Ë¤ËÂ³¤¡¢Ï¢Â³¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤ÇÎä¹ó¤Ê¼ÒÄ¹¡¦¥¸¥å¥ó¥¸¤òÁ´ÊÔ¥¿¥¤¸ì¤Ç±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤È¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ëÅØÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿±éµ»¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¹¥É¾¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢Ãå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿±éµ»¤Î·Ð¸³¤â³è¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸þ°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇÐÍ¥¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸þ°æ¤¬¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÉû¼ÒÄ¹¡¦¹õÌÚÎµÇÏ¡£¥¯ー¥ë¤Ê°ìÌÌ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±éµ»·Ð¸³¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤Ï¸þ°æ¼«¿È¤Î¿ÍÊÁ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢10·î31Æü¤Ë¤Ï¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø(LOVE SONG)¡Ù¤â¸ø³«Í½Äê¡£¸þ°æ¤¬Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡È¥É¥é¥ÞÈÉ¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ËÃíÌÜ¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¾õÂÖ¤Ê¤Î¤ÏÌÜ¹õ¡£¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È°Ê¹ß¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²ー¥à¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌÜ¹õ¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ç½é¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¹õ¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÌòÌ¾¤â¡Ö¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤¦É½µ¡£¡ÖÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¤±¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¹õËÜ¿Í¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£ºÊÉ×ÌÚÁï±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î·ª¿Ü±É¼£¤ò½õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÌò¤Ê¤Î¤«ÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÜ¹õ¤Ï¼ª¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏÈ´·²¤ÎÅ·À¤Î¿Í¤¿¤é¤·¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ÆÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤ä¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¡¢¡ØVIVANT¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤¬Â·¤¦ÆüÍË·à¾ì¤Ç¤â¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£´äËÜ¾È¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡ÙÂ³ÊÔ¤Ø¡¡³¤³°¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤¬±éµ»¤Ë¾º²Ú
¡¡´äËÜ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£Á°ºî¤ÏÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï2.1¡ó¡Ê¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡Ë¡¢¤Þ¤¿½é²óÇÛ¿®¿ô¤Ï1½µ´Ö¤ÇÌó147Ëü²ó¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¥Þー¥¯¡£¤µ¤é¤ËÁ´ÏÃÊ¿¶ÑÇÛ¿®¿ô¤Ï100Ëü²óÆÍÇË¤È¤¤¤¦¥ª¥·¥É¥é»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±´äËÜ±é¤¸¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¤Î¸«»ö¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥·ー¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´äËÜ¤ÎÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤äÎ©¤Á»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÌµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦Ã¤Ç·½õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â´äËÜËÜ¿Í¤Î¥¤¥áー¥¸¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë·Ù¸î¤ÎÊý¡¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÈÏ°Ï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¤¢¤Î¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¤½¤ÎÆ°¤¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤È´äËÜ¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤¿±éµ»¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Øseason2¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤ÆSnow Man¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á°ºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖLOVE TRIGGER¡×¤Ï¡¢I Don't Like Mondays.¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¥°¥ëー¥ô¥£¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¿¶ÉÕ¤Ï´äËÜ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£ºî¤Î¼çÂê²Î¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ï¡¢5ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤Ç¡¢´äËÜ¤Ï¡Ö·Ù¸î¤Î¥Æー¥Þ¤Î¡Ø¸î¤ë¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡Ê¢¨3¡Ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤È¤â¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬10·î3Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤¬11·î28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¡¢2026Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëSnow Man¡£½©¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢Èà¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£
¢¨1¡§https://topics.tbs.co.jp/article/detail/?id=21900¢¨2¡§https://www.tv-asahi.co.jp/love24_s2/news/0001/¢¨3¡§https://post.tv-asahi.co.jp/post-572702/
¡ÊÊ¸=¹â¶¶°´¡Ë