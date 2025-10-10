中川翔子が自身のYouTubeに「【出産報告】双子ママになりました」を更新。9月30日に双子の男児を出産し、改めてYouTubeで報告している。

（関連：【画像】愛おしそうに双子を眺める中川翔子）

病室のベッドの上から中川は「みなさんにご報告があります。無事に双子を出産することができましたー！笑顔で報告できて本当に良かった。母子共に健康」と報告。出産は帝王切開で行ったという中川。「産声聞いた瞬間に泣いちゃいましたね。夫を見たらもっと号泣していましたね。人間の心あるーと思って」「（帝王切開は）怖いなと思ったけど速い」と出産時の状況を説明した。

子供の名前について「お兄ちゃんがキリッとわんぱく。弟が癒し系。名前の漢字のイメージそのまま、まだ2日目ですけどしっくりきてる感じ」だという。産後2日目の双子の赤ちゃんをYouTubeでも披露。我が子にデレデレの中川は「顔のパーツの配置も輪郭も髪の毛の量も全然違うから双子といっても個性だし、別々の人生なんだなって分かります」とそれぞれの個性を改めて紹介した。

コメント欄には「元気そうで良かった」「見てるこっちが幸せになった」とファンから祝福のコメントが届いている。

（文=本 手）