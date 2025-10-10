“ドタバタ継投”で批判噴出のド軍ロバーツ監督は「誰よりも選手を守る」　ベッツたちが異論を唱えるように明かした信頼「出会った中で最高の監督だ」

ここにきて手腕を問う声が強まっているロバーツ監督。しかし、チーム内からは不満の声は聞こえてこない(C)Getty Images

常勝軍団を率いる指揮官への風当たりはいつの時代も厳しい。わずかな采配ミスが時に進退を問う論争へと発展する。

それを物語ったのが、去る10月6日（現地時間）に行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦でドジャースのデーブ・ロバーツ監督が見せた継投策に対する反響だった。

この試合でドジャースは4-3で勝利したものの、3点をリードした9回にブレーク・トライネンが2失点と“炎上”。やむを得ずにロバーツ監督はアレックス・ベシアと佐々木朗希を矢継ぎ早に投入する“ドタバタの采配”を振るった。

3点をリードした展開を考えれば、救援として今ポストシーズンから本格稼働し、実質クローザー的な役割を担っている佐々木の投入が必然的。さらにレギュラーシーズン最後の10試合で防御率11.74と打ち込まれていたトライネンの状態もあって、ロバーツ監督の手腕には疑問の声が噴出。勝ったにもかかわらず、「完全に誤った判断」と痛烈な批判を受けている。

もっとも、苛烈化した世間の見方とは裏腹に、チーム内でのロバーツ監督に対する信頼は微塵も揺らいでいない。米紙『USA Today』の取材に応じたムーキー・ベッツは、「時に父親のようでもあり、時にはコーチのようでもある。僕に対しては、本当に様々な役割を担ってくれる。彼が大好きだよ」と強調。球界屈指のタレント軍団を率いる価値を説いている。