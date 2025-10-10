¡Ö¡û¡û¤ËÊÒÁÛ¤¤Ãæ¡£»ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¡×°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°µ´¬¤Î¡ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¡ªK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃÂê¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Apink¤Î¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¡¢¡È½÷¿Àµé¡É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ
¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤Ï10·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö±¿Æ°¤ËÊÒÁÛ¤¤Ãæ¡£»ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¡£¹¥¤¤ÊÊ¬¤À¤±¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°¤òÄÌ¤¸¤ÆËá¤«¤ì¤¿¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤ÂÎ¤Ä¤¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¸«»ö¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²°³°¤Ç¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È²ÚÔú¤µ¤òÎ¾Î©¡£¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¸å¤í¤«¤éÁ´¿È¤ò»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÈþµÓ¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ì¤¾·ò¹¯Èþ¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÎø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö±¿Æ°¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¼¡¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ï±¿Æ°²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤Î²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
YouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖXiumin¡Çs Ramyeon Store¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¼«µë¼«Â¤·¤Æ²á¤´¤¹²á¹ó¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎË¡Â§¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ë¡È¤³¤ì¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡þ¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯7·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2011Ç¯4·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Apink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯8·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOH!¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±éµ»³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¡ØÈà½÷¤òÃµ¤·¤Æ¡Ù¡Ø°¦¡¢»þ´Ö¤ËÎ±¤Þ¤ë¡Ù¡ØÎø°¦»ÏÈ¯¡ÊÅÀ¡Ë¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹169cm¡£