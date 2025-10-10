山本由伸 シュワーバーの一発からの悪夢 序盤は圧巻の投球も5回途中3失点で降板



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が、フィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板。3回まで無安打投球の快投を見せたが、4回に一発を浴びて崩れ、5回途中6安打3失点で降板した。

チームは2対8で敗れ、シリーズ2勝1敗。リーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出は次戦以降に持ち越された。

山本は立ち上がりからテンポ良くストライクを先行。初回をわずか13球で三者凡退に抑えると、2回にはリズムのある投球で打者3人を完璧に封じた。

3回も三者凡退で、3イニング連続の無安打投球。球場全体が本拠地エースの投球に沸いた。

しかし4回、2巡目に入ったフィリーズ打線につかまる。

先頭のカイル・シュワーバーに高めのストレートをライトスタンドへ運ばれ、同点のソロ本塁打。続くブライス・ハーパーに安打を許すと、アレック・ボームにもセンター前へのヒットを浴び、送球エラーも絡んで勝ち越しを許した。

さらにブランドン・マーシュの犠牲フライで3失点目。わずか20球の中で試合をひっくり返された。

山本は5回も先頭から連打を許し、ノーアウト一、二塁のピンチでデーブ・ロバーツ監督がマウンドへ。ここで降板となった。

投球内容は4回0/3、67球（ストライク42）、被安打6、被本塁打1、与四球1、奪三振2、3失点。防御率は2.53。序盤は圧巻の投球を見せたが、課題の"2巡目以降"を攻略された形となった。

試合は、3回にトミー・エドマンの本塁打で先制したものの、4回以降に逆転を許し、終盤8回にはカーショウがリリーフで5失点。攻撃陣も相手投手陣を攻略できず、9回の1点止まりで完敗した。

試合後、ロバーツ監督は「序盤は素晴らしかったが、2巡目に入ってフィリーズがしっかり対応してきた」と話した。

シリーズは依然ドジャースが2勝1敗とリード。明日の第4戦に勝てばLCS進出が決まる。

