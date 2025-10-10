NY原油先物11月限（WTI）（終値）

1バレル＝61.51（-1.04 -1.66%）



イスラム組織ハマスとイスラエルがガザ停戦の第１段階で合意したため、中東の緊迫感が後退した。親イランのフーシ派はパレスチナ自治区ガザで虐殺を続けるイスラエルを攻撃し、紅海でイスラエルに関連する船舶の海上封鎖を実施してきたものの、妨害行為が終わる可能性がある。イスラエル軍はガザ地区から段階的な撤退を開始し、ハマスは生存している人質を全てまもなく解放する見通し。



時間外取引で１１月限は軟調に推移した後、６２．８７ドルまで強含んだが、上値は限定的。通常取引開始後は売りが強まり、６１．２５ドルまで下落した。



MINKABU PRESS

外部サイト