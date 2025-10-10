波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）が、10月10日からスタートする。波瑠が演じるのは東大卒の元バリキャリ・花村薫。川栄はベンチャー企業の社長でありシングルマザーの日高茉海恵を演じる。出自も性格も正反対の2人だが、茉海恵の娘・いろは（池村碧彩）の小学校受験のために、“フェイクマミー（ニセママ）”契約を結ぶことに。“2人の母”は一体どんな物語を紡いでいくのか。放送開始前に、互いの印象から演じる役との共通点などじっくりと語ってもらった。

●川栄李奈が感じる波瑠の“心強さ”

ーー脚本を読んだときの印象を教えてください。

波瑠：私が一番身近に見ている母親は姉です。姉は小学1年生と年中の子を育てている専業主婦なのですが、本当に大変そうで。実家の両親の助けもあって成り立っているので、「母親は1人じゃ足りないんだ」というのはとても感じます。だから、母親が2人いる場面や、お父さんが2人いる場面が必要なこともあると思うんです。日本ではある時期まで、家族の形は「お父さんが外で働き、お母さんが家事をする」という様式が普遍的だったかもしれませんが、今はベストではないと思います。私の周りでちょうどママになる人が多くて、今回のドラマのテーマはすごく響くと思いますし、そういう人たちの心が少しでも軽くなる作品になれば嬉しいです。

川栄李奈（以下、川栄）：「ニセママ契約」という、すごく新しい形の家族ドラマだなと思いました。私自身、このドラマでは同じくらいの年代の子どもを持つ役どころなんですが、働くお母さんたちの背中を少しでも押せるようなお芝居ができたらいいなと思ったんです。今回いただいた役は、自分と似た葛藤を抱えている部分もあって、一生懸命に表現したいと思いましたし、波瑠さんとご一緒できることが本当に心強かったです。現場では頼らせてもらいながら、刺激を受けていました。私はいつも「共演者の方のお芝居を盗む」ということをテーマにしているので、今回も波瑠さんからたくさん学ばせてもらえたらと思っていますし、この現場で自分自身も成長できたら、という気持ちで臨んでいます。

ーー川栄さんは波瑠さんの「心強さ」はどういったときに感じましたか？

川栄：プロデューサーさんもおっしゃっていましたが、もう、本当にいるだけで安心感があるんです。波瑠さんはご自身で「できないんです」とお話しされることもあるんですが、そんなふうには全く見えなくて。

波瑠：いやいや、本当にできないことばかりなんですけど（笑）。でもそう言ってもらえるのは嬉しいです。

ーー波瑠さんは、川栄さんからどんな刺激を受けましたか？

波瑠：このドラマはみんなで作っているものなので、先輩後輩という感覚はなくて、それぞれの魅力を持った方が集まっているんです。私が持っているものは、たぶん川栄さんは大体持ってると思うんですけど。

川栄：持ってないです（笑）。

波瑠：（笑）。私は私で刺激をもらっていますし、今回で言えば川栄さんの“タフさ”ですね。見習わなきゃと思うところがたくさんありました。「疲れた」なんて言っていられないな、と思わせてくれる存在です。元気をもらっていますし、私自身も全身でこの『フェイクマミー』を楽しみたいという気持ちがあります。

●波瑠が川栄李奈に“なりすませる”としたら……

ーー川栄さんは実生活でもおふたりのお子さんがいらっしゃいますが、母親視点で茉海恵と重なる点や共感したポイントを教えてください。

川栄：茉海恵はお仕事をしていて、子供との時間が少ないなかで、ご飯を手作りすることを大切にしているところがあって、そこは自分と似ているなって感じました。子供は、別にご飯が手作りか手作りじゃないかって全く気にしないと思うんですけど、母親としてはすごく気にしちゃうじゃないですか。そういう茉海恵の思いにすごく共感できますし、別にそこまで頑張りすぎなくてもいいんじゃないかな、とも感じるので、そういった自分の思いもうまく役に反映させられたらいいなと思ってます。

ーー茉海恵は元ヤンで怒ったり、叫んだりするシーンもありましたが、“ヤンキー口調”を演じるにあたって心がけたことはありますか？

川栄：私、普段の口調がどちらかというと茉海恵寄りなんですよね（笑）。自分の子供と話すときも「あ、マジで？」みたいな感じで返したりするので、そこで苦労したことはあんまりないです。

ーー波瑠さんは、『アイシー～瞬間記憶捜査・柊班』（フジテレビ系）や『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）など、クールで仕事ができる女性を演じることが多いイメージです。本作で演じる薫はキャリアに悩んだり、いろはちゃんに振り回されたりと、今までの役柄とは少し異なる印象でした。

波瑠：薫が仕事を辞めるきっかけのひとつには、「自分が思い描く自分でいられなくなった」ことがあると思うのですが、「こんな自分でありたい」という欲求は、叶えたい願いとしては、ものすごく高いところにあるじゃないですか。だから、ある意味自分の力だけで自分を満足させて生きている女性なので、それは私とはかなり違うなと思います。それに薫は勉強もできる女性ということで、東大卒とか言われてしまうと、「おっとっと……」って思いながらやっていますね（笑）。でも、私自身としてはこのドラマに参加できることをとても誇り高く思っているので、その思いと重ねながら、気持ちを組み立てています。

ーーそういったお仕事に対する誇りの高さや自分なりの矜持がある部分は薫と波瑠さんが重なる部分でもあるんですね。

波瑠：うーん、近いものはあるんじゃないかなと思います。こんな表現をできるようになりたい、できる自分でいたいとか、そういう部分はあるかもしれないです。

ーーちなみに本作の撮影を機に髪をばっさり切られたとのことですが、髪型が変わって何か心境の変化はありましたか？

波瑠：ここ1年ぐらい伸ばしていたのですが、今回の撮影に向けて切ったので、かなり軽やかになったような気持ちではあります。髪を切って褒めてもらえることが多いので嬉しいです。

ーー本作のテーマは「なりすまし」ですが、もし波瑠さんが川栄さんになりすませるとしたら、どんなことをしてみたいですか？

波瑠：運動神経が良いと聞いているので、それを体験してみたいですね。私は運動が全然ダメなので（笑）。

ーー逆に、川栄さんは波瑠さんになれるとしたら？

川栄：波瑠さん、ゲームをすごくされるんですよね。私はあまり得意じゃないので、その姿に憧れます。繊細で集中力が必要じゃないですか。カッコいいなって思います。

ーー波瑠さんはどんなゲームをされるんですか？

波瑠：PCでやるシューティングゲームですね。『Apex Legends』もやっていましたし、最近は『VALORANT』をやっています。でもなかなか上達できず、最高ランクがゴールド止まりなんですけど。

川栄：それってめちゃくちゃ上手いですよね（笑）。私もやってみたいです！

（文＝柴理咲子）