DeNA¡¡CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¤Ï¥±¥¤¤¬ÀèÈ¯¡¡Åì¤ÏÂè3Àï°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨Ä´À°Ãæ
¡¡DeNA¤Ï¡¢11Æü¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¤Ë¥±¥¤¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè2Àï¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ç¡¢º¸¼ê¤Î»ØÀè¤Ë¤Þ¤á¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾åÈ¾¿È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÎÅì¤Ï¡¢13Æü¤ÎÂè3Àï°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¤¤Ïº£µ¨9¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦74¤È4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2·³Îý½¬»ÜÀß¡ÖDOCK¡×¤ÇÄ´À°¤·¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£º£µ¨¤Îµð¿ÍÀï¤Ï5ÀèÈ¯¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦12¡£Åì¡¢¥±¥¤¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤âÁêÀ¤Î¤¤¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î26Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÈ¯¾É¤·¤¿Åì¤Ï¡Ö100¡ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È³«ËëÅê¼ê¡É¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£