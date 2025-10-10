女優の松本若菜（41）が9日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後8・00）に出演。「芸能人の誰に似ているか?」を判定するアプリの結果に驚いた。

「60秒だけ憧れの芸能人に会えるモニタリング」企画に登場した松本。ファンから「芸能人の誰に似ているか?判定するアプリを若菜さん本人にやったら『松本若菜』と判断されるのか知りたい!」と応募があったことを伝えられた。

女性のファンと対面し、判定アプリを使用。60秒ギリギリで「AIが分析中です!少しお待ちください」と画面が表示され、女性ファンと離れた。松本は「誰になったか分からなかった…誰になったんだろう…」と気になっていた。

対面後にスタッフが判定結果が出たスマートフォンを松本に手渡した。画面を見た瞬間「えぇ〜〜!」と仰天。AI診断の結果は似ている女優は「水野美紀」とされ、そっくり度は「96.3％」だった。この結果に「めちゃくちゃうれしいです」と喜びながらも「松本若菜と出てこなかった…少しモヤモヤが残ってますけど…」と本音も漏らした。