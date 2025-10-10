¡Ú¥¹¥ï¥óS¡Û¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¡¡VÈ¯¿Ê¤À!Ä´¶µË¡ÊÑ¤¨¤¿À®²Ì¡¡Í§Æ»»Õ¡ÖÆ°¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¸²Ã¸º¤ÇÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¡£º£½µ3Æü´Ö³«ºÅºÇ½ªÆü¤Î¡ÖÂè68²ó¥¹¥ï¥óS¡×¤Ï9Æü¡¢ÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤Ç½ÐÁöÇÏ¤¬ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¤Ï·ªÅìºäÏ©¤·¤Þ¤¤½ÅÅÀ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ÃÂ®¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÇÆ°¤¯¤Ê¤ÉÆ°¤¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¡£ºòÇ¯Ä«ÆüÇÕFS¤Ç2ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦¤Ëµ±¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ÎÍîÅ´¤¬±Æ¶Á¤·¤¿Á°ÁöNHK¥Þ¥¤¥ëC1ÈÖ¿Íµ¤14Ãå¤Ï»²¹Í³°¡£ºäÏ©¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò½Å¤Í¡¢1400¥á¡¼¥È¥ë»ÅÍÍ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÇVÈ¯¿Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ú²÷¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¤Ï±¹¼Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ³¾è¤·¡¢ºäÏ©Ã±Áö¤Ç4F54ÉÃ1¡Á1F11ÉÃ8¡£ÇÏ¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é±Ô¤¤µÓ¤µ¤Ð¤¤Ç¥é¥¹¥È¤Î¿¤Ó¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§Æ»»Õ¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¤¤ò¿¤Ð¤¹´¶¤¸¤Ç¡¢¾è¤ê¼ê¤âÆ°¤¤Ï¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ´¶µÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤¿¡£Àè·î¤Ï¥Ý¥ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈCW¥³¡¼¥¹¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤¬Àè½µÌÚÍË¡¢º£½µ·îÍË¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤È3ËÜÂ³¤±¤ÆºäÏ©ÄÉ¤¤¡£À®²Ì¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¤ì¡¢Àè½µÌÚÍË¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÄÉ¤Ã¤Æ4F51ÉÃ4¡Ê1F12ÉÃ2¡Ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò1ÉÃ5¹¹¿·¤·¤¿¡£¡ÖÁ°¿Êµ¤Àª¤¬²¢À¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢CW¥³¡¼¥¹¤À¤È¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤ÇºäÏ©¤Ç·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀè½µ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ°¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡½Õ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤¹¡£ºòÇ¯Ä«ÆüÇÕFS¤òÀ©¤·¡¢2ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉT2Ãå¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËNHK¥Þ¥¤¥ëC¤Ø¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ÎÍîÅ´¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ14Ãå¡£¤³¤ÎÇÏ¤é¤·¤¤¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Áö¸å¤ÏÊüËÒ¤ò¶´¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢½©¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£¡ÖµÙ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£¸«¤¿´¶¤¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÃæ¿È¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Í¡×¤ÈµÙÍÜ¸ú²Ì¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£À®Ä¹ÎÏË¤«¤Ê¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð¤é¤·¤¯²Æ¤ò±Û¤·¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢²áµî5Àï¤ÏÁ´¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤Î¤³¤³¤Ç7F½éµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£Êì¥À¥¤¥ï¥º¡¼¥à¤Ï¼Ç1800¡Á2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç4¾¡¡¢È¾·»¥ô¥£¥¢¥á¥ó¥È¤Ï¥À¡¼¥È1900¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3¾¡¥¯¥é¥¹¾¡¤Á¡¢Æ±¤¸¤¯È¾·»¥À¥Î¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¥À¡¼¥È2100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êì·Ï¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÃæµ÷Î¥¸þ¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤â·Î¸Å¤Ç¸«¤»¤ë¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é1FÃ»½Ì¤Ï¤à¤·¤í¹¥ºàÎÁ¡£VÈ¯¿Ê¤Î½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£¡¡