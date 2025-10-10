¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÙºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ²áµî6ºî¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿ºÇ¿·Í½¹ð²ò¶Ø¡¡IMAXÆ±»þ¸ø³«·èÄê¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼ÅþÃå
¡¡ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤è¤ê¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ²áµî6ºîÉÊ¤Î¡ÈÌ¾¥·¡¼¥ó¡É¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿ËÜºî¤ÎºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¡£IMAX¡ÊR¡Ë¤Ç¤ÎÆ±»þ¸ø³«¤â·èÄê¤·¡¢¿¿¤ÃÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢Ñ³¤²¤Ê´ãº¹¤·¤Ç²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¡¢²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿åÃæ¤ØÀø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊIMAX¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎòÂå¤ÎºÙÅÄ¼éºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡¦Ì¾¥»¥ê¥Õ¤ÇËÂ¤¬¤ì¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤ë¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÙºÇ¿·Í½¹ð
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¡£¡Ö¿Í¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¡¢¹üÂÀ¤ÊÎÏ¶¯¤¤±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£º£¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éã¤ÎÉü½²¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤ÇºÆ¤Ó¡¢½ÉÅ¨¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¡£¤½¤·¤Æ¡¢°²ÅÄ±é¤¸¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤ò²¬ÅÄ¾À¸¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÎòÂå¤ÎºÙÅÄºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡¦Ì¾¥»¥ê¥Õ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÊª¸ì¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤ë¡¢ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡2006Ç¯¤Î¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡È²Æ¡É¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤È¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯»Ñ¤Ç¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡ÈÅß¡É¡¢±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿²áµî¤Î¼ç¿Í¸ø¤é¤ÈÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢Éü½²¤ÎÎ¹Ï©¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Ê¤Î±¿Ì¿¤òÌÏº÷¤·¡¢Î©¤Á¸þ¤¦¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦²¦½÷¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ê°²ÅÄ°¦ºÚ¡ËÃÂÀ¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î²áµî6ºîÉÊ¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê06¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê09¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡Ê12¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡Ê15¡Ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡Ê18¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¡Ê21¡Ë¤«¤é¡È¼«¤é±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯Ì¾¥·¡¼¥ó¡É¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶»ÂÇ¤Ä±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¿·±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ»Ë¾åºÇ¤â·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¡£¼¡¡¹¤È½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÉü½²¤ÎÁê¼ê¡¢¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊÌò½ê¹»Ê¡Ë¤Î²È¿Ã¤é¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÏ¾å¤Ç·õ¤ò¿¶¤ë¤¦µ³ÇÏÀï¤ä¡¢À¸¿È¤Ç·õ¤ä·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¡¢È±¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Ç¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¡È¶¯¤¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡É¤¬¿§Ç»¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÅ¾¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î²È¿Ã¤Î°ì¿Í¡¢¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥Þ¥ó¥É¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤ë¾×·â¤Î¿¿¼Â¡£¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤Î»þ¡Ê¥¢¥à¥ì¥Ã¥È²¦½è·º¤Î»þ¡Ë²¶¤Ï²¦¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤òÄ°¤¤¤¿¡Ä¡ª¡×¡½¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¡ÈÉü½²¡É¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡¡ÖÉã¤ÎÂ÷¤·¤¿´ê¤¤¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¿´¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¡¢À»¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Î¡Ö·¯¤¬¤â¤·º£¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦É÷¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤«¤é¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÉã¤µ¤ó¤ÎÅ¨¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÈà½÷¤¬Ã©¤êÃå¤¯±¿Ì¿¤ÎÀè¤Ë¤Ï²¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«Æü¤è¤êIMAX¤Ç¤âÆ±»þ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Á´¹ñ60´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¿¿¤ÃÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢Ñ³¤²¤Ê´ãº¹¤·¤Ç²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¡¢²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿åÃæ¤ØÀø¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊIMAX¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£
¡¡±ÇÁüÀ©ºîºÇ¿·±Ô¤Îµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¶î»È¤·¤¿IMAX¤Ç¤Ï¡¢¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤È¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê²»¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÀï¤¤¤òÎ×¾ì´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶Á¤«¤»¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¡È»à¼Ô¤Î¹ñ¡É¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ë×Æþ´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£IMAX¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ï¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤¬Âè63²ó¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥ÈÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î7Æü¡¢¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎAlice Tully Hall¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²èº×¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Ë»²²Ã¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Î¾å±Ç¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢´ÆÆÄ¤¬²ñ¾ì2³¬¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÀÊ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£´ÑµÒ¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¤à¤±¤ÆÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ï¶»¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤ª¼µ·¤ò¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ìó20Ê¬´Ö¤ËÅÏ¤ë¼Áµ¿±þÅúQ¡õA¤Î»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿¿·õ¤Ë´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢MC¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë1Ìä1ÌäÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤¿´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏºÆÅÙÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¸ø³«¡£
【動画】歴代の細田守作品の名シーン・名セリフで綴られ バトンが渡る『果てしなきスカーレット』最新予告
