東京・よみうりランド内にある巨人のファーム球場・ジャイアンツ球場（Ｇ球場）が、１９８５年の開業以来、初めて外野の天然芝を張り替えることが９日、分かった。これまでＧ球場はオフの自主トレ拠点となっていたため張り替えが困難だったが、今年３月に新ファーム本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムが開場。新たな自主トレ拠点のメドが立ったため、今月中旬から作業がスタートする。来春頃には、これまで通りの使用ができる状態に仕上がる予定だ。

開場から４０年がたっていることもあり、現状の天然芝は複数の種類が交じっている状態。今回は繁殖力が強く、回復しやすいとされる種類に張り替えることで、プレー機会が多い定位置付近の芝のダメージをカバーしやすくなるメリットがあるという。スプリンクラーも設置予定となっており、芝生の状態管理のしやすさも向上が見込まれそうだ。

Ｇタウンの開場に伴い、Ｇ球場での２軍公式戦開催は減少したが、今季は３軍戦で数十試合使用されるなど、ファーム球場として果たす役割は大きい。重要な育成拠点の一つとして、選手がより安全に良いコンディションでプレーできるバックアップが進められていく。