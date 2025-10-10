サッカー日本代表は９日、大阪・吹田市内でパラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた最終調整を行った。今季オランダ１部フェイエノールトで８戦８発と絶好調で、現地紙も「アンストッパブル（止められない）」と舌を巻く活躍を続けるＦＷ上田綺世（あやせ、２７）は、今活動からＷ杯過去３大会で着用選手がゴールを記録した背番号「１８」に変更。９月の米国遠征でＷ杯開催国のメキシコ、米国相手にゴールを奪えず、ゼロ行進が続くチームを森保ジャパンのエースが“必勝弾”を決めて救う。

８試合で８発を稼いだ絶好調のオランダリーグ得点王・上田は胸を張った。「結果が出ている分、自信を持ってプレーできる。（８戦８発の結果は）ここでも影響すると思う」。南米予選を勝ち上がり、１８試合で１０失点と堅守を誇る難敵との対戦を心待ちにした。

日本は９月にメキシコ、米国相手にノーゴール。３戦連続で無得点＆勝利なしとなれば１９９９年以来、２６年ぶりの“大失態”だ。３月のサウジアラビア戦（０△０）、６月のオーストラリア戦（０●１）も無得点に終わっており、Ｗ杯常連国との対戦（Ｅ―１選手権除く）で３６０分間ゴールなしの“ゼロ行進”状態。森保一監督（５７）も「最後に決めきって終わることにこだわらなければ」と危機感を口にする。エース・上田への期待は大きい。

これまで代表では、背番号「９」が定着していたが、「自分にとって特別な番号」と語る「１８」を今活動から町野から受け継いで背負う。サッカーを始めるきっかけだった父・晃氏がクラブチームの試合で、元ドイツ代表ＦＷクリンスマンに憧れて着用していた番号。かねてチーム側に変更を志願していたが、ようやく許可が下りたという。第２次森保ジャパントップの１４ゴールで“認めさせた”形となった。

日本にとっても「１８」は特別な背番号。１０年南アＷ杯では本田圭佑が２得点を挙げ、１４年ブラジル、１８年ロシア大会で背負ったＦＷ大迫勇也もロシア大会でコロンビアから決勝点。２２年カタール大会では浅野拓磨がドイツ撃破の決勝点を決めた。「１点でも多く取ってチームを助けるのが僕の仕事」と意気込む点取り屋に“栄光の１８番”が渡った。

上田とフェイエノールトで同僚のＤＦ渡辺いわく、最近の上田は「確実に笑顔が増えた。楽しそう」だという。上田が日本代表で得点すると９戦全勝。上田が笑えば日本も笑う。９番改め１８番のストライカーが、Ｗ杯出場国の南米勢２連戦で輝く。（岡島 智哉）

〇…森保監督は前日会見で「Ｗ杯に向け、個々、チームがレベルアップし、積み上げていけるように試合の中でチャレンジしたい」と意気込みを語った。パラグアイ戦と１４日ブラジル戦の選手の起用法について「まず明日（１０日）勝つためにベストな編成をしたい」と目の前の一戦に全力で臨む。また、不参加となったＭＦ遠藤航（リバプール）の代役を招集しなかった理由に、国内のルヴァン杯と日程が重なったことを挙げた。