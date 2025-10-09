グリップ走行もイケる！ 走りのツライチ＆シャコタン仕様 マツダ ロードスター(ND5RC)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEは「ナイトミーティング」と称して、あるテーマに沿ったクルマのオーナーが集まるイベントを実施しています。この時のテーマは「ロードスター」。1989年に発売された初代NAから、2024年時点で現行モデルのNDまでが対象。
それではロードスターオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：Iさん
年齢：30代
車両名：マツダ ロードスター
年式：2020年式
型式：ND5RC
主な使用シーン：レジャー、ドライブ、ミーティング＆イベント
所有歴：4年半（2024年時点）
総走行距離：67,000km
年間走行距離：15,000km
※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「NB→NA→NCと乗り継ぎ、30代になる手間で最後のタイミングと思ってNDを買いました」
ノーマルから変えた経緯
「シャコタン仕様にして、NDをもっとカッコよくしたかったから」
良い点・こだわりのポイント
「車高調でのシャコタン＆ツライチ仕様。見た目＋走りにこだわって、グリップ走行もできる足に仕上げています」
外装関係
エアロ：マツダスピード
リヤスポイラー：T-spec
ノーズブラ：USマツダ
その他：USサイドマーカー、クイックレースマフラー
内装関係
ステアリング：アベニュー
ダッシュボード：ムーンアイズ
その他：イクサス デニムシートカバー
足回り
サスペンション：ファイブマート セミオーダー車高調
アッパーアーム：（F）Z.S.S.／（R）T-DEMAND
ホイール：RAYS VOLK RACING TE37V
次に変えたいポイント
「足まわりとエアロパーツをリメイクしたいです！」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「ナイトミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているナイトミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！ 平日の水曜日の18:00～21:00までなので、仕事帰りにふらっと立ち寄れたりするのもうれしい。
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：18:00～21:00
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！