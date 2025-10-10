▼アサカラキング（斎藤誠師）リフレッシュして非常に状態はいい。ハミを取って走れていたし、体もしっかりしている。

▼アルテヴェローチェ（須貝師）久々なので、きっちり負荷をかけた。凄くいい。助手が乗って、この時計だからね。元々いい馬で、中身が詰まってきた。

▼オフトレイル（吉村師）微調整して、ちょうどいい感じ。仕上がりは問題ない。スプリント戦だと脚がたまらなかったので、この距離が一番合っている。

▼グレイイングリーン（池江師）半マイル単走でサッと。上がり重点で反応は良かったし、いい状態だと思う。前走は馬場も良かったからね。

▼シュタールヴィント（岡助手）動きは良かった。使う距離を短くしてから、しまいの脚を使えるようになった。重賞でメンバーが強くなるけど楽しみ。

▼ショウナンザナドゥ（松下師）体調は変わりない感じでいけそう。前走はパドックも普通に歩けていた。テンションが上がらずに競馬ができれば。千四は良さそう。

▼ソーダズリング（新谷師）反応はしている。夏は無理をさせないでリフレッシュして帰ってきた。京都は実績があるから走りやすい。レースの流れ、ポジションが重要になってくる。

▼タイムトゥヘヴン（柴田善）先週動けていたし、今週も（そんなに）やらなくても十分に動けていた。

▼ダンツエラン（本田師）しまいサッとやって指示通りの動きでしたね。距離は千四、千六まで大丈夫だと思う。もまれ弱いので、もまれない競馬なら。

▼バルサムノート（高野師）しっかり走れていた。右回りで少し不安はあるけど、千四の方が競馬はしやすそう。

▼ムイ（笹田師）前に目標を置いて最後シュッとと伸ばし、予定通りの動き。千六までなら、きっちり脚を使ってくれる。

▼レッドモンレーヴ（蛯名正師）ここのところ攻めていて時計の速さではなく中身の濃さを求めている。集中力をいかに持続して走れるか。

▼ロジリオン（古賀師）反応が良かった。マイルだけど３走前は京都で勝っているので。

▼ワイドラトゥール（田代助手）変わらず力強い動き。千四は一番、結果が出ているし走りやすい。

▼ワールズエンド（池添師）これだけ動けば十分。クラスが上がった方が競馬はしやすいと思う。