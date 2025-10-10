ºòµ¨¤Ï³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©µå³¦OB¤¬ÂôÂ¼¾ÞÁª¹Í´ð½à¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÄó¸À¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à°ËÆ£Âç³¤¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¡Ö´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
°ËÆ£¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£µ¨¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÁè¤¤¤¬¤¯¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢¶áÇ¯¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯´°Åê·¿¤ÎÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂôÂ¼¾Þ¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£ºòÇ¯¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó15¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1.67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤â¼õ¾Þ¤Ç¤¤º¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¹â¤¤ÊÉ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ï15¾¡¡¢150Ã¥»°¿¶¡¢10´°Åê¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50°Ê²¼¡¢200Åêµå²ó¡¢25»î¹çÅÐÈÄ¡¢¾¡Î¨6³ä¤Î7¹àÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¼õ¾Þ¤Î¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁª¹Í¤ÎÌÜ°Â¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ïº£¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬2021Ç¯¤«¤é3µ¨Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¡£21¡¢22Ç¯¤Ï5¹àÌÜ¡¢23Ç¯¤Ï4¹àÌÜ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìîµå³¦¤Ç¤âÊ¬¶ÈÀ©¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢°úÂà¸å¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë´äËÜÊÙ»á¤¬10·î8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú°ËÆ£Âç³¤ü¥ÂôÂ¼¾Þü¥³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«!!¡ÛÁª¹Í¹àÌÜ7´ð½à¤ËÆÏ¤«¤º¤â¼õ¾Þ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ä¡»¡»¡ó!?¡Ø²¿¤è¤ê¤âÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¡ÙÁª¹Í´ð½à¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤!?¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¤Î°ËÆ£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤Þ¤¿ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ïº£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢°ËÆ£Âç³¤¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂôÂ¼¾Þ¤ËÃÍ¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºòµ¨¤âºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¤â2µ¨Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë14¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿¾¡¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï27ÅÐÈÄ¡¢196.2¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢6´°Åê¡¢ËÉ¸æÎ¨2.52¡¢195Ã¥»°¿¶¡¢¾¡Î¨.636¡¢22QS¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¿È¤âÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÂôÂ¼¾Þ¤Î´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡ÖÅÐÈÄ»î¹ç¿ô¡×¡Ö¾¡Î¨¡×¡ÖÃ¥»°¿¶¡×¤Î3¹àÌÜ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¬¡¢15¾¡¤Ë¤Ï¤¢¤È°ì¤ÄÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´äËÜ»á¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í´ð½à7¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤³¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡¡¤³¤ì¤¬°ì¤Ä¤Î°Õ¸«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¹àÌÜ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö200Åêµå²ó¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Öº£¤ÎÌîµå³¦¤Ç¤ÏQS¡¢¤³¤ì¤¬º£¤ÎÌîµå¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È6²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¼«ÀÕ3ÅÀ°Ê²¼¤È¶áÇ¯¤Îµå³¦¤Ç´ð½à¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë»ØÉ¸¤Ë¤â¡¢ÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤Ç¤ÏÊ¬¶ÈÀ©¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤Î¡Ö10´°Åê¡×¤â¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂôÂ¼¾Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤â»×¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤äÌîµå³¦¤ÏÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ²þ³×¤â¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡Ö¡ØÎáÏÂ¤ÎÂôÂ¼¾Þ¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ô»ú¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È´äËÜ»á¤Ï¼çÄ¥¡£
¡¡º£µ¨¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿°ËÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¸·¤·¤¤¡Ê¾õ¶·²¼¤Î¡Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²Â³¤±¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢Áª¹Í¤Ç½ÏÎ¸¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¡ÊÁª¹Í°Ñ°÷¤ÎÊý¤Ë¡Ë¥À¥á¤À¤è¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÎáÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤É¤¦¡Ê°ËÆ£¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¡ËÂª¤¨¤ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂôÂ¼¾Þ¤ÏÀèÈ¯¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤â¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨¤Ï¼õ¾Þ¤¹¤ëÅê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
