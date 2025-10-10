「見ていて辛かった」思わずベッツが吐露したカーショーの“滅多打ち”　再び高まるド軍の継投策への懸念「本当に馬鹿げた決断だ」

マウンド上で思わずうなだれるカーショー。この日の状態の悪さは、本人の表情が物語った(C)Getty Images

現地時間10月8日に行われたナショナルリーグの地区シリーズ第3戦で、ドジャースはフィリーズに2-8と敗戦。3勝先取方式の同シリーズでの通算成績は2勝1敗となった。

【動画】レジェンド左腕が炎上！カーショーがシュワバーに一発を浴びる

苦しい投手事情を物語る継投策が大量失点を招いた。先発した山本由伸が4回（67球）3失点で降板したドジャースは、アンソニー・バンダ、ジャック・ドレーヤーと繋いで、7回からは今季限りで現役引退を表明しているクレイトン・カーショーを投入。先発投手だった大ベテランに“イニングイーター”の役割を求めた。

しかし、これが裏目に出る。7回を得点圏に走者を置きながらなんとか無失点で切り抜けていたカーショーは8回も続投するが、先頭打者のJ.T.リアルミュートにソロホームランを献上。さらに四球と失策で1死二、三塁のピンチを招いて、トレー・ターナーに2点適時打を浴びると、続くカイル・シュワバーにこの日2本目のホームランを打たれてしまった。

試合の趨勢を定める悪夢の5失点。ポストシーズン初登板となったベテラン左腕が滅多打ちにされた結果もあり、ファンの間では続投を決断したデーブ・ロバーツ監督に批判が集中。SNSでは「1イニングだけで十分だった」「ロバーツの判断は悪すぎる」「なんでこんなにブルペンがガタガタなんだ」「ここは無理をさせる場面じゃないだろ」と異論が飛び交った。