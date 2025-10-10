▼インヴォーグ（福永師）動きは良く、いい仕上がりに。先行力があり、舞台も合いそう。抽選を突破できれば。

▼ヴーレヴー（武幸師）ジョッキーが騎乗して乗りやすいと言っていた。仕上がりはいい。

▼ケリフレッドアスク（西塚）体を大きく使うことを意識した。だいぶ大人になっている。今までいろいろ教え込んできたし、どんな競馬でもできる。

▼セナスタイル（安田助手）前走は一線級、右回りを踏まえると凄く収穫のあるレースだった。短期放牧で前回より落ち着きが出て、このままのテンションで挑めれば。

▼ダノンフェアレディ（橋口師）前半が速くて、遅れる形になったが併せた相手が動く馬なので。春より体も増えて、落ち着きが出てきた。

▼ビップデイジー（松下師）ジョッキー騎乗でしっかりやってもらった。体を増やして出走できると思うし、具合はいい。

▼ブラウンラチェット（池添）道中の走りは良かったし、前2頭を追いかけながらも我慢できていた。来週も乗りに来ます。

▼マピュース（小島良助手）少しもっさりしているけど1週前としてはちょうどいい。距離が鍵になるので、中間はWコースで長めに乗っている。

▼ランフォーヴァウ（福永師）順調に立ち上げて予定通り。動きは良かったし、いい状態で出せる。馬群の中に入れて運んだ方がいい。

▼ルージュソリテール（藤原師）併せ馬でしっかりやる指示。動きは良かったし、使った上積みはある。

▼レーゼドラマ（辻野師）時計だけを見れば動けているが、もう少し自分からアグレッシブに動いてほしかった。今週末、来週で調整をしたい。