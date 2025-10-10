阪神の佐藤輝明内野手（２６）が９日、ＭＬＢのポストシーズンでモチベーションを上げていることを明かした。１５日からのＣＳファイナルＳに向けたＳＧＬスタジアムでの残留練習は打ち上げ、１１日からフェニックス・リーグに合流予定だったが、悪天候が予想されるため見送り。実戦機会はなくなったが、目標の日本一と来年３月のＷＢＣでの日本代表入りへ、闘志は全く消えていない。

４日間のＳＧＬでの練習を終え、佐藤輝は精悍（せいかん）な顔つきをしていた。「しっかり動けたので、良かったかなと思います」。ケース打撃に加え、室内打撃などでみっちりと調整。あとは宮崎での２試合に出場して完璧に仕上げるはずだったが、予定変更となった。

１１、１２日は宮崎県で悪天候が予想され、近本と中野、森下、大山とともに宮崎入りを取りやめ。生きた球を見られる貴重な機会となるはずだったが、１１日からは甲子園での調整となった。短期決戦に向けて、思わぬハプニングとなった。

公式戦は２日のヤクルト戦（甲子園）が最後。ＣＳファイナルＳ・初戦の１５日までは中１２日となった。宮崎ではブルペンで投手の球を見るなどの工夫を施そうとしていたが、関西に残って目慣らし。とはいえ、集中力だけは切らさずに本番へと向かえば、大きな問題はないだろう。

ここ数日はＭＬＢのポストシーズンに刺激をもらっているという。テレビなどで海の向こうのベースボールが放送されている時は「見ますよ、めっちゃ」とチェック。ドジャースには大谷翔平に同世代の山本由伸が在籍し、激戦を繰り広げる姿には自然と気持ちがたかぶるものだ。

「すごいプレーヤーがプレーしているのを見るのはおもしろいんじゃないですか。やっぱりモチベーションになりますね」

ＣＳ突破から、日本一という目標がある。そして、目指すべきものはもう一つ。来年３月のＷＢＣで侍ジャパンの一員になることだ。８日に発表された、１１月の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」のメンバーは最終候補に入っていたが、選出は見送られた。

ただ、ＭＬＢで戦う猛者たちとＷＢＣという最高峰の舞台で戦いたいかを問われると、迷わず即答。「もちろん！」。４０本塁打、１０２打点のリーグ２冠の男が日の丸を背負わないのも不思議なこと。闘志は消えていなかった。

まずは、タテジマで結果を出すことが最優先。「うまくいってると思います」と、ここまでの調整は順調そのものだ。ＭＬＢのポストシーズンに負けない、熱く、震えるような試合を、佐藤輝が日本でも届ける。