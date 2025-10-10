スーパーでお昼代「1人千円」→親子3人各々の選択に5万いいね「個性が出て面白い」「家族でやりたい」【ママリ】

【予算1,000円】お寿司盛り合わせの長男、マグロ一柵の次男

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、いぶおや(@ibusukioyako)さんの投稿です。遠足などにて「お菓子は200円まで」と言われたことはありませんか？予算内で買い物をするのは子どもながらに楽しかった記憶があります。いぶおやさんは2人の息子さんと、ひとり1,000円の予算で昼食を調達したそう。三者三様の結果に楽しそう！と反響が寄せられました。

ひとり1,000円の予算で選ぶ昼食

①アラフィフ父

②高校生長男

③小学生次男

見事に三者三様ですね。カンパチ好きのパパ、いろいろなお寿司を楽しみたい長男、好きなネタ1本の次男。それぞれの個性がはっきりと分かれていて思わず笑ってしまいました！なお、次男は慣れた手つきで包丁を持って自分で切っていたそう。なんとも頼もしいですね！



この投稿には「どれも非常に良い…これで昼ごはん選ぶのめちゃくちゃ楽しそう」「三種ともそれぞれ気持ちわかる～😆🍣🐟」といったコメントが寄せられていました。ちょっとした家族イベントに、予算内での買い物は楽しそうですね。家族それぞれの個性が素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）