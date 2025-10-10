「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座統一戦」（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級１位、那須川天心（２７）＝帝拳＝が９日、東京都渋谷区のＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店で１日店員を務めた。実際に店舗に立ち、品出しで基礎体力アップ、商品陳列でフットワーク強化、高速レジ打ちでスピードアップなど異例のトレーニングを敢行。「バイトをしたことがなかったので、すごく大変だったが、トレーニングになった」と笑った。

その後、ファン１００人限定のトークイベントも行った。１１月２４日のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦では、同級２位で前ＷＢＡ世界同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝との大一番を控える中「（ボクシング転向）８戦目での世界挑戦で、世の中的に負けるんじゃないかと言われているが、こっからが勝負。今回の試合で本当に期待してもらっていい。１００％勝てるかと言ったら何事にも１００％はないが、なるべく１００％に近づけるように毎日やっている。どんな結果になっても受け入れる自信がある。期待して応援してもらっていい」と決意を込めた。