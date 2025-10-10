「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・第１日」（９日、横浜ＣＣ＝パー７１）

日本で新規開催の米ツアー大会が開幕し、松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は３バーディー、４ボギーの７２で首位と５打差の３４位となった。昨年の日本ツアー賞金王、金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命保険＝が５バーディー、２ボギーの６８をマークして首位と１打差の４位で発進した。大西魁斗は７０で１９位。蟬川泰果と金子駆大は７１で２５位。アマチュアでただ一人出場した小林大河（２２）＝日大は３４位となった。６７のマックス・グレーサーマン、バド・コーリー、ブライアン・キャンベル（以上米国）が首位に並んだ。大会は予選落ちがなく、４日間で争われる。

険しい表情を浮かべながら首をひねった。昨年１１月のダンロップ・フェニックス以来、約１１カ月ぶりに日本でのプレーとなった松山は３４位と出遅れ。「たくさんの方が見に来てくれたのに、思うようにスコアを伸ばせなかった。（ファンの）雰囲気は最高なのに、プレーがついていかず悔しい」と口を一文字に結んだ。

台風２２号の接近に伴う強風に苦戦した。「フェアウエーにはいっているけど、感触はいいのがなかった」と序盤からショットの手応えをつかめず。３番でボギーが先行し、６番でバーディーを奪ったものの、７番でスコアを落とした。

１４番ではパットがカップに嫌われ、１５番もボギーで１オーバー。「アメリカの風とはまた全然違う。対応するのが難しかった。コースを練習で回っているときと、比べものにならないくらいタフだった」。悪天候に対応できなかった。

ただ、１３番（パー４）はティーショットをグリーン手前まで運び、バーディーを奪うなど日本のファンを沸かせた。残りは３日。予選落ちがないため、前身のＺＯＺＯチャンピオンシップ２０２１年大会以来の優勝へ、チャンスはある。

今年は米ツアー開幕戦で優勝した後、１０位以内がない。取材後はそのまま練習場に直行し、アプローチなどの感覚を確かめた。「明日はしっかり伸ばして、少しでも上位と差を縮めて終われるようにしたい。スタートからいい形でできるようにしたい」と巻き返しを誓った。