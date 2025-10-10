「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ」（１０日開幕、東名ＣＣ＝パー７２）

女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダは１０日に静岡県東名ＣＣで開幕する。９日は各選手が調整。今季の国内シードを返上して米下部ツアーに挑戦し、年間ランク５位で来年の米女子ツアー出場権を手にした原英莉花（２６）＝ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス＝が今年初となる国内ツアー出場を前に、取材に応じた。

８日夜に帰国したばかりといい、その足で師匠の尾崎将司宅に直行。「ハグしてもらった」といい、来季へ「結果で感謝を伝えたい」と意欲を語った。「絶対に（レギュラーツアーに）昇格しないと、と思っていた」という覚悟はありつつも、レギュラーには大きく劣る下部ツアーの環境下で、むしろ「楽しんでやれた。飛距離も（腰痛もあった昨年より）３０ヤードくらい伸びた」と言う。

成長を国内のファンに見せられる機会。「あんまり期待されると、ソワソワしてしまう」と控えめではあったが、目標は「やっぱり優勝」と断言。大会を大いに盛り上げそうだ。