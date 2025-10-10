◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日午前７時８分開始予定）、２勝１敗で突破に王手をかけている地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。地区シリーズはここまで３戦で１４打数１安打の打率７分１厘と苦しんでいるが、リーグ優勝決定シリーズ進出に導く打撃が出るか注目だ。

大谷は、レッズとのワイルドカードシリーズでは第１戦で２発３打点、第２戦で１安打１打点の計９打数３安打４打点で２連勝突破に貢献。だが、地区シリーズでは第１戦に先発して６回３失点で勝利投手にはなったが、バットでは３戦、１４打数１安打１打点の打率７分１厘、７三振で長打なしと苦しんでいる。前日８日（同９日）も左翼への飛距離３６２フィート（約１１０メートル）の大飛球もあったが、あとひと伸び足りず左飛に倒れた。

この試合も敗れて２勝２敗となって逆王手をかけられると、再び敵地フィラデルフィアに戻って第５戦に運命がゆだねられる。第５戦は大谷が先発予定。この日の試合前練習中には、登板２日前のルーチンでもあるブルペン入りして投球練習を行った。勝って突破を決めれば、１３日（同１４日）に第１戦を迎えるリーグ優勝決定シリーズに登板は持ち越されるが、第５戦登板へ準備を進めている。