ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。トラ番記者がイチ推し選手を紹介する企画の第３回は、今季巨人から現役ドラフトで加入した、畠世周投手投手（３１）を取り上げる。

◇ ◇

ポストシーズンのキーマンとなるか。移籍１年目だった畠の主な出番は消化試合となったが、１２試合に登板し、４ホールドで防御率は０・００と中継ぎとして一定の成績を残した。短期決戦においても出番はありそうだ。

巨人時代のＣＳ出場経験は豊富だ。右腕が最も記憶に残っていると語るのは１８年１０月１８日の広島とのＣＳファイナルＳ第２戦。２番手として１点リードの七回に登板した。「新井さんにフォークでヒットを打たれて、菊池さんにカットボールをホームランにされて…。悔しかったですね」。１回２／３を４失点。２１年１１月１１日のヤクルトとのＣＳファイナルＳ第２戦では２回無失点と好投はあったが、「打たれた方がピッチャーは覚えてますね」と打たれた記憶を反省し、自らの糧にしている。

今季はビハインドでの登板が多かったが、試合数が重なれば、勝ちパターンでの起用となる可能性も高まる。実際に２１年１１月６日の阪神とのＣＳファーストＳ第１戦では４点リードの九回２死満塁と緊迫した場面で登板。原口を三直に抑え、セーブを獲得した。勝ちパターンでの登板に意欲についても「そりゃそうでしょ」と前のめりだ。

ＣＳではレギュラーシーズンに比べ、１点がより重くなる。「ここで内容を求める人はいないでしょ。フォアボールを１０個出してもいいから、０点で帰ってくるぐらいの。何があっても０点っていうのがピッチャーとしての目標」と冗談めかして無失点投球を誓った。

９日のフェニックス・リーグ・くふうハヤテ戦では先頭打者に二塁打を許しながらも、１回を１安打無失点。「感覚は良かったと思います。あれが今後出せるように頑張ります」とさらなる上昇を誓った。「たとえビハインドであっても勝ちにつながるいい流れなら、もちろん全力で腕を振って、なんとか０で帰ってこれるように」。豊富な経験を駆使して、ＣＳの勝ちパターンへ割って入る。