阪神は9日、調整のため11、12日の「みやざきフェニックス・リーグ」に出場予定だった主力組の参加を見送ると発表した。台風23号の接近に伴う悪天候が予想されるため。藤川球児監督（45）が判断し、電撃予定変更に至った。15日から甲子園で始まるクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向け、主力組は本拠地にとどまってシート打撃などで実戦勘を養い、ベストな状態に仕上げる。

チームは朝から慌ただしかった。くふうハヤテ戦前の練習が始まると、藤川監督は二塁手の定位置付近で立ったままコーチ陣と長く話し込んだ。そして試合後、「天気のことが少しありますから。天気とうまく付き合えるように、ここからはチームを運営し、動かしていかなければいけない。後は広報に聞いていただきたい」と含みを残して球場を後にした。

その後、球団広報から「フェニックス・リーグに出場予定だった主力組は宮崎に来ない。悪天候が予想されるため」と発表があった。

台風23号が九州地方に接近中。これに伴い週末にゲームが開催されるかどうかが不透明になった。そこで11、12日に出場予定だった佐藤輝、森下、大山、近本、中野に加え、2試合のいずれかに登板予定だったデュプランティエ、大竹、岩崎、石井らの参加が急きょキャンセルになった。

15日開幕のCSファイナルSに向けて、主力組の実戦機会が消えるのは痛い。しかし、まだはっきりとしない天気予報にかけて遠征した結果、試合だけでなく練習までできなくなるのはもっと痛い。それならば…と、藤川監督は確実に調整できる方法を選択した。今後は甲子園に残ってシート打撃などを実施し、投打の1軍レベル同士を対戦させて最後の仕上げとする方向だ。

優勝監督としては異例となる秋季教育リーグで指揮を執った。狙いはメンバー選考と起用法のチェック。ポストシーズンで「普通にきちんとプレーできる選手」を求めて采配を振るった。台風襲来によって当初予定した6試合から4試合に減少し、この日がラストゲームになったものの、「（選手が）自分がどうしたいのかを見ることができたのはいいこと。次の勝負に入れるか、入れないか、入ってからどうするかはこちらが決めること」と収穫を口にした。短期決戦を勝ち抜く準備は着々と進む。台風程度で土台は揺るがない。（倉世古 洋平）