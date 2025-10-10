オリックス・岸田護監督（４４）が９日、２位・日本ハムとのＣＳファーストＳ（１１日〜、エスコン）で怒濤（どとう）の“マシンガン継投”を予告した。

指導者では自身初となるＣＳ出場に「楽しむとかはない。連勝で突破したい」と力説。勢いそのものが勝敗を左右する今回の短期決戦で、何より鍵を握るのは救援陣だ。

今季は岩崎、ペルドモ、守護神マチャドとつなぐのが勝ちパターンだったが、２勝すればＯＫのＣＳファーストＳでは話は変わってくる。「若い投手に彼ら（マチャド、ペルドモ、岩崎）ほどの経験値はない。でも、今はリリーフ全員が高いレベルで競争してくれている。状況、展開次第で誰が行ってもいいくらい。意表をつくことも必要かもしれない」と短期決戦仕様の継投策ももくろんでいるという。

指揮官に鮮烈な記憶を残したのが山崎だ。今季は不調で２軍暮らしも強いられたが、９月下旬の首位ソフトバンク戦で、２試合連続の無死満塁からの火消しを決め、再ブレークした。「“火消しの颯一郎”も皆さん、想定してなかったし、面白かった。勝つために必要なら出し惜しみせずにつぎ込むことはある」。才木、椋木と他の若手も台頭しており、遠慮なく投入する。

この日は空路で札幌入りした指揮官。“下克上日本一”を果たす前にまずはハム退治だ。