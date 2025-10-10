女優の広末涼子（45）が9日、TBS「オールスター後夜祭’25秋」で名誉を毀損（きそん）されたとして抗議と名誉回復措置を求める文書を同局に送付したと個人事務所の公式サイトで発表した。これを受けて同局は「不適切だった」と認め、謝罪した。

問題となったのは4日深夜放送分。クイズコーナーで「時速165キロを出したことがないのは？」という出題に対し、＜1＞大谷翔平＜2＞佐々木朗希＜3＞伊良部秀輝＜4＞広末涼子と選択肢が表示された。正解は＜3＞伊良部秀輝とされ、広末は今年4月に静岡県内で乗用車を運転中、大型トレーラーに追突した事故の際に165キロを出していたと説明されていた。

広末側は、捜査中かつ公的機関から発表されたものではないとし「笑いの題材として扱うことは、極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為」と抗議。同局は「捜査中の交通事故を題材として扱ったことは不適切でした」と謝罪し、配信中の同番組から当該部分を削除した。これに広末側は「迅速かつ誠実なご対応に感謝申し上げます」とした。

広末は事故後、双極性感情障害と甲状腺機能亢進（こうしん）症と診断され療養している。