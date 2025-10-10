ヤクルトは９日、来季の１軍監督に池山隆寛２軍監督（５９）の就任を正式発表した。１０日に就任記者会見を行う。

窮地に陥ったツバメ軍団の再建を託されたのはレジェンドだった。現役時代は、強打を誇る遊撃手として“ブンブン丸”の異名を取り、パワフルな打撃で通算３０４本塁打を放ってファンを喜ばせた。背番号「１」のミスタースワローズを継承した男であり、特別な存在感を発揮した。

現役引退後はヤクルト、楽天でコーチを歴任し２０年から２軍監督を務めた。的確なアドバイスによる打撃指導にも定評がある。林田哲哉球団社長（７０）は「６年間にわたり２軍監督として若手の育成に尽力し、成長に導いてくれた。チームの再建、底上げを託す人材として適任であると判断しお願いしました」とコメントした。

今季は歴史的な低迷にあえぎ、５７勝７９敗７分けの借金２２で最下位に終わった。３年連続の５位以下となるＢクラスに沈み、高津臣吾監督（５６）は今季限りで退任した。後任として球団が白羽の矢を立てたのが池山２軍監督だった。

２２年以来４年ぶりのＶ奪回を目指す２６年。今オフにポスティングシステムを使ってメジャーに挑戦する日本の主砲・村上は不在となる。課題が山積みする中、希代のスター“ブンブン丸”の手腕に対する期待は大きい。

◆池山 隆寛（いけやま・たかひろ）１９６５年１２月１７日生まれ、５９歳。兵庫県出身。現役時代は右投げ右打ちの内野手。市立尼崎高から８３年度ドラフト２位でヤクルト入団。８８年から５年連続３０本塁打を記録するなど豪快なスイングから“ブンブン丸”の愛称で親しまれた。０２年限りで現役引退。野球評論家を経て、楽天・打撃コーチ、ヤクルト・打撃コーチなどを歴任。２０年からヤクルトの２軍監督を務めた。