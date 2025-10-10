◇みやざきフェニックス・リーグ 阪神２ｰ２くふうハヤテ（2025年10月9日 アイビー）

クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）第1戦に先発することが決定的な阪神・村上頌樹投手（27）が9日、みやざきフェニックス・リーグのくふうハヤテ戦に先発。2回1失点も、「気にしていない」と意に介すことなく、本番を見据えた。

村上は泰然としていた。ポストシーズンへの最終調整のためフェニックス・リーグくふうハヤテ戦に先発し、2回4安打1失点。連打を浴びる場面もあったが、セ・リーグの勝利、勝率、奪三振の3冠を獲得した右腕の視線の先にあるのは、あくまで本番だ。

「そんなに今日（9日）のことは気にしていないので。（ポストシーズンの）投げるところでいい結果を出せるように調整したい」

自身が定めた課題をクリアしているから結果は気にならない。この日は直球以外にフォーク、カットボール、スライダー、カーブと2イニング27球の中で多くの球種を試投。「バランス良く投げるというところを意識した。ストライクゾーンにも投げ込めた」と、うなずいた。見守った藤川監督も「こればかりは、相手がどうこうではないですから」と結果は意に介さなかった。

中5日の登板間隔で15日のCSファイナルS初戦先発へ向かう右腕。「まだ1週間あるので。調整して万全に臨めるように」。最後の実戦を終え、あとは任されたマウンドで力投するだけだ。 （松本 航亮）