¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÇÈôµ÷Î¥¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©Èôµ÷Î¥¤ÎÌÜ°Â¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
¥´¥ë¥Õ¤Ç¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÈô¤Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¹â¤µ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤Ç¤¹¡£¿ôÃÍ¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤âÃÆÆ»¤ä¥¹¥Ô¥óÎÌ¡¢¥¥ã¥êー¤È¥é¥ó¤Î³ä¹ç¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íý²òÉÔÂ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤ä¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èôµ÷Î¥¤Î°ÂÄê¤äÀïÎ¬Åª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î´ðËÜ¤«¤éÈôµ÷Î¥¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤È¤Ï¡©´ðËÜ¾ðÊó¤È½ÅÍ×À
¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§ー¥¹¤Î·¹¼Ð³ÑÅÙ¤ò»Ø¤·¡¢¥Üー¥ë¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¤äÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬Âç¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ï¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¥ã¥êー¤ò²Ô¤®¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢Èôµ÷Î¥¤ÏÃ»¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬¾®¤µ¤¤¥¯¥é¥Ö¤ÏÄã¤á¤ÎÃÆÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Èôµ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤äÂÇÅÀ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥í¥Õ¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÄêµÁ¤ÈÌò³ä
¥í¥Õ¥È³Ñ¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§ー¥¹¤¬¿âÄ¾ÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹³ÑÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë9～13ÅÙ¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï55～58ÅÙ¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¥Üー¥ë¤Ï¹â¤¯¾å¤¬¤ê¡¢³ÑÅÙ¤¬¾®¤µ¤¤¤ÈÄã¤¯Èô¤Ö¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¹â¤µ¤äÈôµ÷Î¥¤ò·è¤á¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¥¯¥é¥Ö¤´¤È¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢¥°¥êー¥ó¾å¤Ç¥Üー¥ë¤ò»ß¤á¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¥×¥ìー¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¹¤Î¾õÂÖ¤ä¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ìー¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤¬·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÍý²ò¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³ー¥¹¾å¤Ç¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤ä¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬Èôµ÷Î¥¤äÃÆÆ»¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Îµ»ÎÌ¤ä¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¾ì¹ç¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤É¥Üー¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢½½Ê¬¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¤ä¾åµé¼Ô¤¬»È¤¤¤³¤Ê¤¹¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¥¥ã¥êー¤ò²Ô¤®¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢10ÅÙ°Ê¾å¤Î¤ä¤ä¹â¤á¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÁª¤Ö¤È°ÂÄê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¥í¥Õ¥È³Ñ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Äã¤¤ÃÆÆ»¤ÇÉ÷¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤È¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î¾®¤µ¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¹â¤¤ÃÆÆ»¤Ç¥Üー¥ë¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÂç¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤äÀïÎ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÍý²ò¤·»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÈÈôµ÷Î¥¤Î´Ø·¸
¥í¥Õ¥È³Ñ¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¤ä¥¹¥Ô¥óÎÌ¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬Âç¤¤¤¤È¥Üー¥ë¤Ï¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯°ÂÄêÀ¤¬Áý¤·¡¢¾®¤µ¤¤¤ÈÄãÃÆÆ»¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÈôµ÷Î¥¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤äÂÇÅÀ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬¥´¥ë¥Õ¤ÎÈôµ÷Î¥¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤«
¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬Âç¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ò¹â¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¥¥ã¥êー¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¥é¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬¾®¤µ¤¤¥¯¥é¥Ö¤ÏÄã¤¤ÃÆÆ»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥êー¤ÏÃ»¤á¤Ç¤â¥é¥ó¤ò²Ô¤®¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Èôµ÷Î¥¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤äµ»½Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿É÷¤Î¶¯¤µ¤ä¥³ー¥¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê¥×¥ìー¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤Î¹©É×¤«¤é³Ø¤Ö¥í¥Õ¥È³Ñ³èÍÑ½Ñ
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¶¥µ»¾ò·ï¤ä¼«¿È¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò¿µ½Å¤ËÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÀßÄê¤¬Èôµ÷Î¥¤äÃÆÆ»¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¥Ä¥¢ー¥Ð¥¹¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤äÈùÄ´À°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
É÷¤Î¶¯¤¤¥ê¥ó¥¯¥¹¥³ー¥¹¤ä¹Å¤¤¥°¥êー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Î·ë²Ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Ï¤³¤ì¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍø¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò»ý¤Ä¥¦¥§¥Ã¥¸¤òÊ£¿ôËÜ¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥×¥í¤Î¹©É×¤ä¹Í¤¨Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤´¤È¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÈÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤ÎÈæ³Ó
¥¯¥é¥Ö¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÏÃÆÆ»¤ÈÈôµ÷Î¥¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÄãÃÆÆ»¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤òÁÀ¤¦¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬Âç¤¤¯¡¢¹âÃÆÆ»¤Ç¥Üー¥ë¤ò»ß¤á¤ä¤¹¤¯¡¢Ã»µ÷Î¥¤ÇÀºÅÙ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤´¤È¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÍý²ò¤·»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÎ¬À¤¬¹â¤Þ¤ê¥¹¥³¥¢²þÁ±¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é¥Ñ¥¿ー¤Þ¤Ç¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ°ìÍ÷
¥¯¥é¥Ö¤´¤È¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤Ï¥áー¥«ー¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÌÜ°Â¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¡§9～13ÅÙ
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡§3W¤Ï15ÅÙÁ°¸å¡¢5W¤Ï18ÅÙÁ°¸å¡¢7W¤Ï20～21ÅÙÁ°¸å
¥¢¥¤¥¢¥ó¡§5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï24～26ÅÙ¡¢7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï31～33ÅÙ¡¢9ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï39～41ÅÙ
¥¦¥§¥Ã¥¸¡§PW¤ÏÌó44～48ÅÙ¡¢AW¤Ï48～53ÅÙ¡¢SW¤ÏÌó55～58ÅÙ¡¢LW¤Ï60ÅÙ°Ê¾å
¥Ñ¥¿ー¡§2～4ÅÙ
¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÅª¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»îÂÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÍý²ò¤·³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥³ー¥¹¤Ç¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¥Ý¥¤¥ó¥È
¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤ä¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥¹´Ä¶¤Ë¤âÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É÷¤¬¶¯¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î¾®¤µ¤¤¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÇÃÆÆ»¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¹Å¤¤¥°¥êー¥ó¤Ç¤Ï¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÂç¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¹âÃÆÆ»¤Ç»ß¤á¤ëÀïÎ¬¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÍý²ò¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÆÃÀ¤È¥³ー¥¹¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èôµ÷Î¥¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÁª¤ÓÊý
¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÆÃÀ¤äÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÃÆÆ»¤¬°ÂÄê¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤äÈôµ÷Î¥¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢»îÂÇ¤ä¥×¥í¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥í¥Õ¥È³ÑÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë½é¿´¼Ô¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¹â¤á¤Î¥í¥Õ¥È¤òÁª¤Ö¤È°ÂÄê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»îÂÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÇ´¶¤äÃÆÆ»¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¦¥§¥Ã¥¸¡¦¥¢¥×¥íー¥Á¥¦¥§¥Ã¥¸¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÆÃÀ¤äÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¡¢¥³ー¥¹ÀïÎ¬¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ìー¤È¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÁª¤ÓÊý
¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬¹â¤á¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬Âç¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Üー¥ë¤ò¼«Á³¤Ë¾å¤²¤ä¤¹¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥×¥ìー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Îý½¬¤Ç¤âÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬¹â¤¤¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÇÃÆÆ»¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£Èôµ÷Î¥¤è¤ê¤â°ÂÄêÀ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥×¥í¤ä¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë´ðËÜ¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¡¢¥³ー¥¹¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤È²óÅú
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Õ¥È³Ñ¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥í¥Õ¥È³Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥²ー¥à¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Q. ¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÄ´À°¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©
¥í¥Õ¥È³Ñ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ë°ìÉô¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Îµ¡¹½¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¼è¤êÉÕ¤±³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò¡Þ1～2ÅÙÄøÅÙÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ä´À°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¤ä¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¡¢ÃÆÆ»¤äÈôµ÷Î¥¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¾õ¶·¤ËÅ¬±þ¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÄ´À°µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ä¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÊÑ¹¹¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¤äÀìÌç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÄ´À°ÊýË¡¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜÅª¤ä¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä´À°µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤«ÀìÌç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Q. ¥í¥Õ¥È³Ñ1ÅÙ¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬1ÅÙÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤âÃÆÆ»¤äÈôµ÷Î¥¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°ã¤¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¾ì¹ç¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬1ÅÙÁý¤¨¤ë¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¥¥ã¥êー¤Ï¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¤Ï¸º¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¹¤Ï¤ª¤è¤½3～5¥äー¥ÉÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¥í¥Õ¥È³Ñ¤ò1ÅÙÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥êー¤ÏÃ»¤¯¤Æ¤â¥é¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Èー¥¿¥ë¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤ä¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ç¤ÏÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¤ä¥¹¥Ô¥óÎÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢Èôµ÷Î¥¤ÎÊÑ²½¤è¤ê¤â¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀ¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Á¤äÀïÎ¬¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¥í¥Õ¥È¤ÏÄãÃÆÆ»¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò²Ô¤®¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¤¤¤¥í¥Õ¥È¤Ï¹âÃÆÆ»¤Ç¥°¥êー¥ó¤òÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Îµ»ÎÌ¤ä¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²ò¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥í¤Î¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÀïÎ¬Åª¤ËÁª¤ÓÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¥í¥Õ¥È³Ñ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¹¶¤áÊý¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ï°ìÃÊ¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£