「国際親善試合、日本代表−のパラグアイ代表（１０日、パナソニックスタジアム吹田）

サッカー日本代表は９日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日）に向けて、試合会場のパナソニックスタジアム吹田で調整した。会見した森保一監督（５７）は「得点にこだわっていく」と、２戦無得点で１分け１敗に終わった９月の米国遠征からの改善を強調。所属クラブで絶好調の上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は特別な新背番号『１８』とともに、攻撃陣を先導していく覚悟を口にした。ブラジル戦（１４日・味の素スタジアム）を含め、南米の強豪からゴールラッシュをもくろんでいく。

「勝つためには得点を奪わないといけない」。当たり前の言葉だが、指揮官の口調に熱がこもった。Ｗ杯最終予選の終盤以降、サウジアラビア、オーストラリア、韓国、メキシコ、米国と、格下を除いて相手から複数得点が奪えない試合が続いている。モヤモヤを断ち切れるか。南米予選で２番目に失点が少ない、堅守のパラグアイに挑む。

９月の米国遠征では２戦無得点。善戦したメキシコ戦ではチャンスを作りながら最後の精度を欠いた。「いい守備からいい攻撃を、最後決め切って終わる」と完遂を目指す。練習では攻撃担当の名波コーチ主導に「チャンスがあったら足を振る」と、選手へシュートの意識付けを働きかけた。

国際Ａマッチで３試合連続無得点となれば、１９９９年３月のブラジル（０−２）、６月のベルギー（０−０）、ペルー（０−０）以来２６年ぶりとなる。内容重視とはいえ、Ｗ杯優勝を目標に掲げる上ではこのような結果は許されない。

ただ、非常に苦しいチーム状況であることは否めない。主力だけでＭＦ遠藤、三笘、守田、ＤＦ板倉、町田、冨安、高井、伊藤がケガで不在。痛めている左足首の影響で８日の全体練習を回避したＭＦ久保に加えて、この日はＦＷ前田が別メニュー調整となった。森保監督は「明日勝つために、ベストだと思われるメンバーを編成する」と話したが、強固な守備をこじ開けるのは決して簡単ではなさそうだ。

期待が高まるのは、今季オランダリーグで８戦８得点と絶好調のＦＷ上田だ。ブラジル戦を見据え途中出場の可能性もあるが、本人も「自信を持ってプレーできる」と自負する。今活動から『９』だった背番号が、希望していた『１８』に変更。憧れの父がつけてきた番号で「それを国と一緒に背負って戦えるのは特別。１点でも多く取ってチームを助ける」と、より一層気合が入った。

遠藤不在で主将の代役に注目が集まるが、森保監督は「あえて」空位にした。

「１人に頼るのではなく、全員がリーダーの自覚を持ってもらい、チームのために何ができるか。それぞれがリーダーシップを発揮してもらって、よりチームの和、パワーを強力にしていきたい」

逆境の中、壁を壊し、前に進めるか。真価が問われる一戦となる。