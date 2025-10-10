スウェーデン・アカデミーは９日、２０２５年のノーベル文学賞を、ハンガリーを代表する作家クラスナホルカイ・ラースロー氏（７１）に授与すると発表した。日本に滞在した経験があり、京都を舞台にした作品でも知られる。有力候補として名前が挙がっていた村上春樹氏や小川洋子氏らは受賞を逃した。パブリックビューイングを開催した東京・紀伊國屋書店新宿本店や村上氏の作中に登場する“西の聖地”にはハルキストたちが集まったが、今年も歓喜の瞬間は見送りとなった。

すっかり風物詩となったハルキストたちの受賞待ちだが、今年も吉報は届かなかった。毎年、ノーベル文学賞の発表時にパブリックビューイングを行っている紀伊國屋書店では、発表の瞬間にため息は漏れず、静かに称賛の拍手が起こった。

村上氏の母校・早稲田大学に通う１９歳男性は「長年受賞が予想されているので今回こそって思いはあったんですけど、残念ながらという…」と肩を落とした。それでも「日本国内外で高く評価されている作家なので、その功績がノーベル委員会にも評価され、また世界の人に愛され、それが結果と結びつけばうれしい」とエールを送った。

受賞予想をＡＩで行い、的中させたという５０代男性会社員は「（受賞は予想していた）海外３人の内の１人で、作品も読んできたんです。うれしさもひとしお」と笑顔。村上氏の落選については「今年は２人も日本人がノーベル賞獲っちゃってるじゃないですか。もったいないなと思った」と勢いに乗れなかったことにガックリしていた。

村上氏のエッセー「神戸まで歩く」に登場する神戸市のイタリア料理店「ピノッキオ」にもファンが集結した。店主の山中崇裕さん（７０）が祝いの垂れ幕などを準備。発表を客と一緒にインターネットで見守った。

受賞とはならなかったが山中さんは「残念だけどこうして集まってくれるのも村上さんの作品があってこそ」と客のグラスにスパークリングワインを注いで回り、男性客の「２０２６年は絶対受賞するぞ。村上春樹先生、最高！」というかけ声に合わせて全員で乾杯した。

候補者名は５０年間非公開。授賞式は１２月１０日にスウェーデンで開かれ、賞金は１１００万スウェーデンクローナ（約１億７０００万円）。