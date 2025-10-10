「フェニックス・リーグ、阪神２−２くふうハヤテ」（９日、アイビースタジアム）

完璧投球とはいかなかったが、心配は無用だ。先発が予想されるＣＳファイナルＳ第１戦へ向けて、阪神・村上が最終調整登板で２回１失点。「（２イニングは）予定通りなんで。点取られましたけど、しっかりイニング投げられたんで良かったと思います。フォアボールもなかったですし、ストライクゾーンに投げ込めたので」。不安要素を感じることなく、前向きな言葉を残した。

初回先頭に二塁打を浴びた後、二走には暴投の間に一気に本塁を狙われたがタッチアウト。２死に場面が変わってからは打球が右膝付近に直撃したが、痛がるそぶりはなく落ち着いて処理した。９月２６日・中日戦（甲子園）では１試合２度の打球直撃というハプニングもあっただけに、「守備練習しっかりしときます」と苦笑い。二回に３連打で失点したが、「そこまで気にはしていないので」と意に介さず、己の力を信じた。

３冠投手として挑むポストシーズン。「投げるところで、いい結果を出せるように。まだ１週間あるので、しっかり調整して万全に臨めるようにしたいなとは思います」。先手必勝を決めて、日本一への流れを作る。