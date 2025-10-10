物価の高騰が続く中、学生を支援しようと新潟市の大学で行われているのが期間限定の100円ランチです。学食は財布に優しいランチでお腹が満たされた学生の笑顔であふれていました。

【学生】

「コメは日本人なので毎日食べる。生活が痛いと感じる」



【学生】

「運動部に入っているので、一回の食事で結構食べる。コメだけではなく野菜を増やして、かさ増しをしている」



【学生】

「（コメを）今は食べているが、前は食べられていないときもあった。パンやうどん、麺類を食べていた」





物価高騰、特にコメの価格高騰の影響を受けている学生たち。そんな中、新潟市北区にある新潟医療福祉大学では…【藤森麻友アナウンサー】「学生が並ぶ長蛇の列。その多くは100円ランチを求めて並んでいます」物価高の影響を受ける学生にバランスの良い食事をとってもらいたいという思いから、10月10日までの5日間、通常500円のランチを100円で提供。メニューはカレーライスやロコモコ丼など、県産のコメを使用している丼ものも展開。1日500食用意され、なんと大盛りは無料です。【新潟医療福祉大学 倉部崇史 学生課課長】「普段の学生の利用数から1．5倍ぐらいになった」利用者数が増えたという学食は、喜びの声をあげる学生であふれていました。【100円ランチを利用した学生】「うれしい。100円でこの量が食べられるならうれしい。ご飯を大盛りにした」【100円ランチを利用した学生】「お金がないときは自分でおにぎりを作ったり、お弁当を持ってきたりしているので、本当にありがたい」コメが買えず、パンなどを食べてしのいでいたという学生は…【100円ランチを利用した学生】「コメを食べられてうれしい」【100円ランチを利用した学生】「みんなでワイワイ食べられるきっかけになるのですごくうれしい」【新潟医療福祉大学 倉部崇史 学生課課長】「みんなでおいしいご飯を食べて、本学の自慢の学食をぜひ楽しんで、授業にも一生懸命取り組んでもらいたい」多くの学生から喜ばれていた100円ランチ。大学側は学生を支援するため、今後の実施も検討しているということです。