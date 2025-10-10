「フェニックス・リーグ、阪神２−２くふうハヤテ」（９日、アイビースタジアム）

文句なしの投球でＣＳの先発入りを勝ち取った。阪神の高橋遥人投手（２９）が９日、みやざきフェニックス・リーグのくふうハヤテ戦（アイビー）に２番手で登板し、３回を１安打４奪三振無失点の好投。レギュラーシーズンから状態を上げ、「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ（ＣＳ）セ」のファイナルＳ第３戦の先発に当確ランプをともした。

思い通りに球を操った。高橋はいつもより柔らかい口調で登板内容を振り返り、充実ぶりをうかがわせた。勝負のポストシーズンへ、手応えを得て帰阪する。

「ちょっとばらついていたところもあったけど、結構強いボールは投げられたので、継続していければいい」

三回に２番手でマウンドへ。先頭の平尾を二ゴロに打ち取ると、続く篠原は内角高めの１４９キロ直球でバットに空を切らせる。最後は松永にこの日最速の１５１キロを計時し、低めのツーシームで空振り三振を奪って格の違いを見せつけた。四回は２三振を奪うなどクリーンアップを三者凡退に抑え、五回は１死から中前打を許すも、次打者を一ゴロ併殺に仕留めた。

全球種の制球力を確認するというテーマで臨み、「全体的に自分の水準は上がってきていると思う。地方球場でもしっかりピッチングになったので、自信がつきました」と満足げに振り返った。

好投の要因に挙げたのはキャッチボールだった。「指のかかりとか、しっかり体が動いていた。キャッチボールが良かったら、それがピッチングにも出る」。毎日行うキャッチボールから好感触を得ていた。

「時間がたつにつれて良くなってきている。そういう感覚はあったので、それがマウンドでも出てきたかな」。左腕は２０２３年に左手首を手術し、その際に入れていたプレートを昨年１１月に除去。１軍復帰登板となった７月１５日の中日戦から、登板を重ねるごとに手応えを深めてきた。

９月中旬から先発と中継ぎで両にらみの調整を続けてきたが、この日の好投によりＣＳでは先発としてマウンドに上がることが確実になった。ファイナルＳは第１戦の村上、第２戦の才木に続いて第３戦を託されることが有力。大竹は４戦目に回る見込みだ。ＣＳは通算４試合に先発し０勝３敗、防御率４・５０。短期決戦の経験値もある。

今季は８試合に登板し３勝１敗、防御率２・２８。レギュラーシーズン最後の登板となった９月２０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）こそ４回２／３を５安打２失点に終わったが、そこから３週間近くをかけてじっくりと準備を進めてきた。

「フォームとか細かいところもあるけど、時間が一番良くなっていくあれ（要因）かな」と左腕。登板日に向けて最善の状態に仕上げていく。