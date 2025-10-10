「フェニックス・リーグ、阪神２−２くふうハヤテ」（９日、アイビースタジアム）

阪神の高橋遥人投手（２９）が９日、みやざきフェニックス・リーグのくふうハヤテ戦（アイビー）に２番手で登板し、３回を１安打４奪三振無失点の好投。レギュラーシーズンから状態を上げ、ＣＳファイナルＳ第３戦の先発に当確ランプをともした。また第１戦の先発が予想される村上は最終調整登板で２回４安打１失点。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−村上は実戦を踏んだところで次に向かっていける。

「打球がまたあたりましたね。でも、あたるといいことあるので」

−高橋はどのように見られたか。

「その他の投手と同じようにいい感じじゃないですかね」

−原口も途中出場でいい集中力を。

「（ＣＳで）対戦する投手は１５０キロ超えてきますから。ここでは実戦感覚というものだけ。結果は問わないんで。日本でトップのレベルの争いをするので」

−フェニックス・リーグの第１クールが終わってチームの雰囲気は。

「どうにかしたいっていう選手を見ることができていることがいいことで。競争といっても選手にとっては切磋琢磨（せっさたくま）。次の勝負に入れるか、入れないか。入ってからどうするかはこちらが決めるので。次の段階ですから」