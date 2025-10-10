新戦略発表会に登壇したＡＯＫＩ会長兼社長の青木氏（中央）＝８日、ＡＯＫＩ銀座本店

紳士服大手のＡＯＫＩ（横浜市都筑区）は今秋からカジュアルスーツを拡張する。１着のジャケットに対し３本のズボンをセットにした商品などを展開。「スーティング」と題した概念を打ち出し、着回し力をアピールする。２０２８年度までに既存店の約４割に当たる２００店舗を改装、「ビジネスカジュアル」需要に対応する。

コロナ禍以降、テレワークやオンライン会議が浸透しビジネスにおける服装の自由化が加速。スーツほどフォーマルではないが、“程よいきちんと感”が得られるビジネスカジュアルのニーズも拡大した。顧客からは「スーツではない仕事服選びに迷う」との声が多く寄せられているという。

同社はスーツのセットアップに加え、異なる色合いのズボンやセーターを追加して組み合わせるといった多彩な着こなしを提案。４日に全面改装したＡＯＫＩ銀座店ではセーターやポロシャツなどを中央に配置し、販売点数の増加を図る。

８日に行われた新戦略発表会で、会長兼社長の青木彰宏氏は「スーツよりも顧客単価は低くなるが、その分、点数でカバーして売上高を確保していきたい」と話した。