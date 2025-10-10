大谷翔平 打撃不振止まらず5の0 地区シリーズ14打席1安打と苦戦 PSの打率は.174まで下げる



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が、フィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場し、5打数無安打1三振に終わった。

これで地区シリーズ通算14打数1安打と苦戦が続く。チームは2対8で敗れ、シリーズ2勝1敗。リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）進出は次戦以降に持ち越された。

大谷は初回の第1打席、フィリーズ先発ノラのナックルカーブをレフトフライに打ち上げると、第2打席では左腕スアレスのシンカーをファーストゴロ。第3打席ではフルカウントからスライダーに空振り三振を喫した。

第4打席はレフトフライ、9回2死一、三塁の好機では代わった左腕バンクスのスイーパーを捉えきれずライトフライ。最後の打者となり、快音は響かなかった。

このシリーズでは14打数1安打1打点と不振が続き、ポストシーズンの打率は.174、OPSは.675。得点圏での一打が遠く、チームの攻撃の流れをつくることができていない。

試合前には、エンゼルス時代の同僚ブランドン・マーシュ（現フィリーズ）と笑顔で握手を交わす姿もあったが、試合では結果を残せなかった。

一方、先発の山本由伸は3回まで無安打投球を続けたものの、4回にフィリーズ打線につかまり3失点で降板。

中盤以降はカーショウが5失点を喫し、試合は大差で決着した。ドジャースは9回に1点を返すも反撃及ばず。

ポストシーズン5試合で初黒星となったドジャースだが、シリーズは依然2勝1敗。大谷は試合後コメントを残さなかったが、表情には悔しさが滲んでいた。

